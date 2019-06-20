Конституционный суд признал роспуск Рады Зеленским законнымREGNUM 09:18

с чего всё началось

Конституционный суд Украины признал конституционным указ нового президента республики Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на источник в суде.

Футбол Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.

Футбол ФК «Спартак» заинтересовался в футболисте «Лейпцига» Бруме Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересовался в приобретении полузащитника немецкого ФК «Лейпциг» Арминды Брума.

Шоу-бизнес Сын Алибасова ответил на заявление отца о лишении его наследства Бари Алибасов-младший прокомментировал недавние слова своего отца о том, что он хочет лишить его наследства.

Кино Начались съемки приквела «Игры престолов» В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.

Экономика Лев Хасис вышел из капитала Сбербанка В уставной капитал Сбербанка Хасис вошел в 2014-м году.

Политика Путин ответил на критику в адрес «Единой России» Президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал один из вопросов с критикой в адрес политической партии "Единая Россия".

Игры Dota Underlords доступна на Android и iOS Мобильная версия Dota Underlords появилась в магазине приложений для Android и iOS.

Здоровье Власти Смоленской области отреагировали на жалобу смолян Путину Власти Смоленской области сразу же отчитались, как решаются кадровые проблемы в медицине.

Экономика Минстрой опроверг сообщение о планах по пересчету цен на отопление Информация об изменении норматива отопления, который якобы будет пересчитан в зависимости от этажности, не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Минстроя России в четверг.

Политика Скончался жестоко избитый в Черкассах украинский журналист Умер украинский журналист Вадим Комаров, который был избит в Черкассах, сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

Шоу-бизнес Шаляпин не уверен, что женится на Цымбалюк-Романовской В 2013 году Шаляпин женился на бизнесвумен Ларисе Копенкиной, которой в то время было 52 года.

Хоккей Стало известно, какую пенсию будет получать хоккеист Александр Овечкин Портал «Бизнес онлайн» передает, что в НХЛ была проведена реформа по денежным выплатам игрокам после ухода из спорта.

Политика Трамп заявил о большой ошибке Ирана после инцидента с беспилотником Президент США Дональд Трамп после ситуации с американским беспилотником заявил, что Иран сделал большую ошибку.

Экономика Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.

Общество В Бахрейне сняли на видео, как дайвер исследует затопленный самолет Списанный самолет станет центральным элементом крупнейшего в мире подводного тематического парка у берегов Бахрейна, открытие которого запланировано на август 2019 года, сообщает Daily Mail.

Финансы Курс доллара к рублю упал до минимума с августа 2018 года Курс доллара впервые с августа прошлого года упал ниже 63 рублей. Впрочем, не только слова президента поддержали национальную валюту.

Шоу-бизнес Певица Нюша примеряла кожаное белье Нюша предстала перед подписчиками в очередном откровенном образе. Она опубликовала в Instagram снимок, где примеряла кожаное белье.

Общество Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.

Кино Актер Том Фелтон рассказал о влечении Гарри Поттера к Драко Малфою Британский актер Том Фелтон, известный по роли злодея Драко Малфоя в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, рассказал о том, какие чувства его персонаж испытывал к главному герою.

Политика Путин прокомментировал возможность назначить Грудинина премьером Грудинин в 2018 году на выборах президента РФ был кандидатом от КПРФ и занял второе место, получив 11,77% голосов.

Политика Сенат США провел закрытые слушания по НЛО Сенаторы США провели закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает в четверг, 20 июня, Politico.