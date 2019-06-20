Политика
Решение Зеленского о роспуске Рады признали конституционнымРИА Новости 09:34
Конституционный суд Украины признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, сообщило агентство "Укринформ" со ссылкой на источник в суде. Глава государства распустил Раду вскоре после инаугурации.
Читать в источнике
Оценить51
с чего всё началось
Конституционный суд (КС) Украины признал конституционным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, сообщают источники «Интерфакса» и «Укринформ».Коммерсантъ09:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 21:03, Вашингтон
Политика
Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу ЕК
Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что лидеры Европейского союза не смогли прийти к консенсусу в вопросах выбора нового главы Еврокомиссии.
Обновлено в 20:21
Авто
Семейный внедорожник начнет производить УАЗ
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 04:25
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока
В январе прошлого года стало известно о госпитализации Мердока после того, как он получил травму во время плавания на яхте сына.
Обновлено в 19:36
Политика
В столкновениях в Тбилиси пострадали десятки человек
Обновлено в 16:22
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
Политика
Путин о коррупции: Чувствую ответственность за это безобразие
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе прямой линии, рассказал россиянам, что чувствует ответственность за коррупцию.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" Александра Яковлева отыграла последний спектакль в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:04
Авто
Бюджетный Volkswagen Tharu обошел в продажах Toyota RAV4
В мае кроссовер разошелся тиражом в количестве 14 459 экземпляров. Помимо этого, бюджетный Volkswagen Tharu обошел в продажах Toyota RAV4.
Обновлено в 15:14
Технологии
Утечка из экрана: в банках освоили простейший способ слива данных
Появился еще один канал утечки пользовательских данных — злоумышленники фотографируют информацию с экрана компьютера на телефон, а затем размещают ее в DarkNet.
Обновлено в 17:02
Кино
Вышел трейлер второго сезона сериала «Террор»
В Сети появился трейлер второго сезона сериала «Террор» телеканала AMC.
Обновлено в 16:39
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок
Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, сообщает телеканал CNBC.
Обновлено в 19:11
Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Кино
Филипп Киркоров может сняться в фильме «Последний богатырь-2»
Обновлено в 04:40
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Происшествия
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Авто
Завод Ford во Всеволожске работает последний день
Со слов председателя, основная часть работников пройдет процедуру увольнения 24-26 июня.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Самолет из Тюмени смог приземлиться со второго раза
Пассажирский самолет, летящий из Екатеринбурга в Тюмень, смог сесть только со второго раза. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:53
Шоу-бизнес
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой станцевали «Калинку»
Телеведущий опубликовал новое видео с Лизой и Гарри Известный телеведущий, актер и юморист Максим Галкин часто делится с подписчиками успехами своих детей, 5-летних Лизы и Гарри.
Обновлено в 07:56
Хоккей
Стало известно, какую пенсию будет получать хоккеист Александр Овечкин
Портал «Бизнес онлайн» передает, что в НХЛ была проведена реформа по денежным выплатам игрокам после ухода из спорта.
Обновлено в 14:07
Политика
Евросоюз продлил на год санкции против России по Крыму
Евросоюз официально продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Седокова выложила в Сеть видео поездки в бикини на квадроцикле
Певица Анна Седокова опубликовала в социальных сетях видео поездки в кепке и бикини на квадроцикле.
Обновлено в 13:53
Происшествия
В Мексике похитили американского студента
Прокуратура мексиканского штата Халиско сообщила об убийстве одного и похищении еще одного студента из США в крупном городе Гвадалахара на западе страны.
Обновлено в 18:57
Общество
На Гавайях построят гигантский телескоп на священной горе
Обновлено в 18:36
Здоровье
Путин рассказал о трех проблемах российского здравоохранения
О трех главных проблемах российского здравоохранения рассказал президент России Владимир Путин 20 июня во время «Прямой линии», отвечая на вопросы, которые поступили сразу из трех российских регионов: Челябинская, Псковская и Смоленская областей.
Обновлено в 06:59
Футбол
«ПСЖ» откроет в России детскую футбольную академию
Французский "Пари Сен-Жермен" собирается открыть свою первую академию в России, сообщает Sport24.
Обновлено в 20:21
Экономика
Генпрокуратура арестовала счета бизнес-империи экс-мэра Владивостока
Генеральная прокуратура через Басманный районный суд Москвы наложила арест на расчетные счета предприятий бизнес-империи Игоря Пушкарева, выступающих ответчиками по гражданскому иску о взыскании 3,2 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:36