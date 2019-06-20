Решение Зеленского о роспуске Рады признали конституционнымРИА Новости 09:34

с чего всё началось

Конституционный суд Украины признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, сообщило агентство "Укринформ" со ссылкой на источник в суде. Глава государства распустил Раду вскоре после инаугурации.

Политика Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу ЕК Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что лидеры Европейского союза не смогли прийти к консенсусу в вопросах выбора нового главы Еврокомиссии.

Авто Семейный внедорожник начнет производить УАЗ Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.

Происшествия СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока В январе прошлого года стало известно о госпитализации Мердока после того, как он получил травму во время плавания на яхте сына.

Общество Плату за отопление изменят в зависимости от этажности С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.

Политика Путин о коррупции: Чувствую ответственность за это безобразие Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе прямой линии, рассказал россиянам, что чувствует ответственность за коррупцию.

Шоу-бизнес Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" Александра Яковлева отыграла последний спектакль в Санкт-Петербурге.

Авто Бюджетный Volkswagen Tharu обошел в продажах Toyota RAV4 В мае кроссовер разошелся тиражом в количестве 14 459 экземпляров. Помимо этого, бюджетный Volkswagen Tharu обошел в продажах Toyota RAV4.

Технологии Утечка из экрана: в банках освоили простейший способ слива данных Появился еще один канал утечки пользовательских данных — злоумышленники фотографируют информацию с экрана компьютера на телефон, а затем размещают ее в DarkNet.

Кино Вышел трейлер второго сезона сериала «Террор» В Сети появился трейлер второго сезона сериала «Террор» телеканала AMC.

Футбол Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.

Армия и оружие Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, сообщает телеканал CNBC.

Транспорт Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.

Происшествия К дому Алибасова приехала полиция К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».

Происшествия Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.

Авто Завод Ford во Всеволожске работает последний день Со слов председателя, основная часть работников пройдет процедуру увольнения 24-26 июня.

Происшествия Самолет из Тюмени смог приземлиться со второго раза Пассажирский самолет, летящий из Екатеринбурга в Тюмень, смог сесть только со второго раза. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой станцевали «Калинку» Телеведущий опубликовал новое видео с Лизой и Гарри Известный телеведущий, актер и юморист Максим Галкин часто делится с подписчиками успехами своих детей, 5-летних Лизы и Гарри.

Хоккей Стало известно, какую пенсию будет получать хоккеист Александр Овечкин Портал «Бизнес онлайн» передает, что в НХЛ была проведена реформа по денежным выплатам игрокам после ухода из спорта.

Политика Евросоюз продлил на год санкции против России по Крыму Евросоюз официально продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией.

Шоу-бизнес Седокова выложила в Сеть видео поездки в бикини на квадроцикле Певица Анна Седокова опубликовала в социальных сетях видео поездки в кепке и бикини на квадроцикле.

Происшествия В Мексике похитили американского студента Прокуратура мексиканского штата Халиско сообщила об убийстве одного и похищении еще одного студента из США в крупном городе Гвадалахара на западе страны.

Здоровье Путин рассказал о трех проблемах российского здравоохранения О трех главных проблемах российского здравоохранения рассказал президент России Владимир Путин 20 июня во время «Прямой линии», отвечая на вопросы, которые поступили сразу из трех российских регионов: Челябинская, Псковская и Смоленская областей.

Футбол «ПСЖ» откроет в России детскую футбольную академию Французский "Пари Сен-Жермен" собирается открыть свою первую академию в России, сообщает Sport24.