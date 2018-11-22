Политика
КС Украины одобрил закрепление в конституции стремления в НАТО и ЕС
КС Украины одобрил закрепление в конституции стремления в НАТО и ЕСРБК09:52
В марте Порошенко распорядился подготовить проект поправок в Конституцию Украины, которые закрепят в основном законе страны стремление к членству в НАТО и ЕС. Стремление Украины стать членом Североатлантического альянса и Евросоюза также закреплено в законе о нацбезопасности страны.
РБК09:52
Решение о признании президентского проекта изменений в конституцию поддержали подавляющее большинство — 14 судей КС. Следовательно, это дает парламенту возможность рассмотреть документ в сессионном зале.
— Ирина Луценко, украинский политикРИА Новости 05:52
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