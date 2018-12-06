Политика

КС РФ признал соглашение о границе Чечни и Ингушетии конституционным
ТАСС
03:14

"Конституционный суд РФ признал соответствующим Конституции РФ соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, а также закрепивший его закон Республики Ингушетия", - следует из материалов Конституционного суда.
ТАСС03:14
Валерий Зорькин
Соглашение об установлении границы между Чечней и Ингушетией является соответствующим Конституции Российской Федерации. Конституционными, кроме того, являются положения закона Республики Ингушетия, согласно которым было закреплено соглашение об установлении административной границы.
— Валерий Зорькин, судьяPlanet Today 03:50

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