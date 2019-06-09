Политика
КС Молдавии забрал у Додона полномочия президентаГазета.Ru 11:43
Президент Молдавии Игорь Додон был временно отстранен от должности решением Конституционного суда страны. Свой шаг КС мотивировал отказом президента подписать указ о роспуске парламента. Врио президента назначен премьер-министр Молдавии Павел Филип.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:01, Ашберн
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:01, Ашберн
Музыка
Отменено выступление «Машины времени» в День России
"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено в 01:00
Общество
PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу
PR-директор продюсера и музыканта Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что последний случай с отравлением средством для прочистки труб «Крот» был не единственным.
Обновлено в 08:17
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
Шоу-бизнес
Близкая подруга Людмилы Зыкиной рассказала о причине её бездетности
Близкая подруга российской исполнительницы народных песен и романсов Людмилы Зыкиной недавно поделилась, почему певица оставалась бездетной несмотря на четыре брака.
Обновлено в 09:45
Общество
Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге
Более 1 млн человек вышли протестовать в специальном административном районе Китая Гонконг против введения поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.
Обновлено в 11:00
Политика
Глава британского МИД обеспокоен задержанием Ивана Голунова
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил обеспокоенность задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Суд отправил журналиста Голунова под домашний арест
Обновлено вчера в 15:20
Здоровье
Врач назвала самые уязвимые в жару группы людей
В первую очередь от жары страдают дети, особенно маленькие. Ко второй категории относятся пожилые и маломобильные люди.
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Порошенко захотел стать премьер-министром Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности возглавить правительство страны, если его партия победит на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено в 09:36
Происшествия
«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове
Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Исхудавшая Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев
Джоли посетила лагерь беженцев, который находится на границе двух стран – Венесуэлы и Колумбии.
Обновлено в 09:53
Хоккей
Хеджер: «Панарин может рассчитывать на контракт с годовым окладом в 10,5-11 миллионов долларов»
Скиннер получил контракт в девять миллионов долларов в год, Дюшейну должны предложить 10 миллионов, а Холлу 10.5.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Москвичка захватила в плен «мужа на час»
Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
Обновлено в 09:29
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
Лайф публикует видео «потопа» в аэропорту Шереметьево
Обновлено в 11:14
Происшествия
Два украинских города оставят без воды из-за загрязнения реки
Города Умань в Черкасской области и Белая Церковь в Киевской области Украины 9 июня будут отключены от водоснабжения в связи с загрязнением химикатами реки Рось.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Дочь Виктора Рыбина рассказала о разводе родителей
Официально супруги долго не разводились, хотя и не жили вместе. Причиной этого была совместная дочь по имени Мария.
Обновлено в 06:00
Политика
Осташко считает, что либералы используют арест Голунова в своих целях
Задержание спецкора "Медузы" Ивана Голунова оказалось удобным инфоповодом для так называемой либеральной оппозиции, считает политолог Руслан Осташко.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев
Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Глава полиции Молдавии отказался подчиняться новому правительству
Руководитель главного инспектората полиции Молдавии Александр Пынзарь заявил, что не будет подчиняться правительству, за которое проголосовал парламент страны.
Обновлено в 11:08
Футбол
Швейцария — Англия 0:0 (5:6 по пенальти)
Объявлены стартовые составы сборных Англии и Швейцарии на матч за третье место Лиги наций, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:32
Политика
Захарова обвинила США в желании ослабить взаимоотношения РФ и КНР
Власти США готовы пойти на всё, чтобы ослабить взаимоотношения России и Китая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 10:26
Технологии
В США готовят к первому полету секретный самолет-пулю
Американская компания Otto Aviation готовится провести первый полет самолета Celera 500L, который разрабатывает в строжайшем секрете вот уже десять лет.
Обновлено вчера в 22:58
Наука
Названы главные угрозы для человечества
Эпидемии, ядерная война, природные катастрофы и падение астероида являются основными угрозами жизни человечества, считают исследователи из маркетингового агентства Blueclaw в Великобритании.
Обновлено в 08:20
Футбол
Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-Марино
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на публикацию своего одноклубника и хавбека сборной России Александра Головина, сделанную после победы российской команды над сборной Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 10:50
Политика
Украинские неонацисты пойдут в Раду по единому списку
В избирательный список партии "Свобода" вошли представители нескольких неонацистских организаций На Украине представители нескольких неонацистских организаций вошли в единый избирательный список.
Обновлено в 10:12
Наука
Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление
Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
В Ростове сгорел пассажирский автобус
Очевидцы случившегося опубликовали видео в сообществе «Это Ростов-на-Дону». В автобусе большой вмести загорелся моторный отсек.
Обновлено в 05:48