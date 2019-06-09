Политика

КС Молдавии забрал у Додона полномочия президентаГазета.Ru 11:43

Президент Молдавии Игорь Додон был временно отстранен от должности решением Конституционного суда страны. Свой шаг КС мотивировал отказом президента подписать указ о роспуске парламента. Врио президента назначен премьер-министр Молдавии Павел Филип.
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Парламент Молдавии продолжит работу, несмотря на указ о его роспуске

Коммерсантъ10:18

И. о. президента Молдавии Павел Филип подписал указ о роспуске парламента

РИА Новости04:40

Парламент Молдавии продолжит работу, несмотря на указ о его роспуске

ТАСС09:15

Ставший и.о. президента молдавский премьер распустил парламент

РБК04:51

КС Молдавии временно отстранил от должности президента Додона

Интерфакс03:34

Президент Молдавии обвинил оппозицию в нежелании передавать власть легитимному правительству

RT на русском10:32

КС Молдавии забрал у Додона полномочия президента

Газета.Ru11:43
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:01, Ашберн

Игоря Додона отстранили от должности. Исполняет обязанности президента Молдовы действующий премьер

КП - Беларусь08:31

Мама, кто эти люди: Почему в Конституционный суд подают все, а выигрывают только демократы?

КП - Молдова07:28
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:01, Ашберн
Музыка

Отменено выступление «Машины времени» в День России

"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено в 01:00
Общество

PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу

PR-директор продюсера и музыканта Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что последний случай с отравлением средством для прочистки труб «Крот» был не единственным.
Обновлено в 08:17
Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричества

В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
Шоу-бизнес

Близкая подруга Людмилы Зыкиной рассказала о причине её бездетности

Близкая подруга российской исполнительницы народных песен и романсов Людмилы Зыкиной недавно поделилась, почему певица оставалась бездетной несмотря на четыре брака.
Обновлено в 09:45
Общество

Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге

Более 1 млн человек вышли протестовать в специальном административном районе Китая Гонконг против введения поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.
Обновлено в 11:00
Политика

Глава британского МИД обеспокоен задержанием Ивана Голунова

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил обеспокоенность задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Суд отправил журналиста Голунова под домашний арест

Обновлено вчера в 15:20
Политика

Зеленский поделился ожиданиями от съезда партии «Слуга народа»

Обновлено в 05:47
Здоровье

Врач назвала самые уязвимые в жару группы людей

В первую очередь от жары страдают дети, особенно маленькие. Ко второй категории относятся пожилые и маломобильные люди.
Обновлено вчера в 09:15
Политика

Порошенко захотел стать премьер-министром Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности возглавить правительство страны, если его партия победит на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено в 09:36
Происшествия

«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове

Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес

Исхудавшая Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев

Джоли посетила лагерь беженцев, который находится на границе двух стран – Венесуэлы и Колумбии.
Обновлено в 09:53
Происшествия

В Бурятии нашли одного выжившего при аварийной посадке самолета Ан-2

Обновлено в 10:23
Хоккей

Хеджер: «Панарин может рассчитывать на контракт с годовым окладом в 10,5-11 миллионов долларов»

Скиннер получил контракт в девять миллионов долларов в год, Дюшейну должны предложить 10 миллионов, а Холлу 10.5.
Обновлено в 10:43
Происшествия

Москвичка захватила в плен «мужа на час»

Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
Обновлено в 09:29
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

Лайф публикует видео «потопа» в аэропорту Шереметьево

Обновлено в 11:14
Происшествия

Два украинских города оставят без воды из-за загрязнения реки

Города Умань в Черкасской области и Белая Церковь в Киевской области Украины 9 июня будут отключены от водоснабжения в связи с загрязнением химикатами реки Рось.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

Дочь Виктора Рыбина рассказала о разводе родителей

Официально супруги долго не разводились, хотя и не жили вместе. Причиной этого была совместная дочь по имени Мария.
Обновлено в 06:00
Политика

Осташко считает, что либералы используют арест Голунова в своих целях

Задержание спецкора "Медузы" Ивана Голунова оказалось удобным инфоповодом для так называемой либеральной оппозиции, считает политолог Руслан Осташко.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие

Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев

Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 16:07
Политика

Глава полиции Молдавии отказался подчиняться новому правительству

Руководитель главного инспектората полиции Молдавии Александр Пынзарь заявил, что не будет подчиняться правительству, за которое проголосовал парламент страны.
Обновлено в 11:08
Футбол

Швейцария — Англия 0:0 (5:6 по пенальти)

Объявлены стартовые составы сборных Англии и Швейцарии на матч за третье место Лиги наций, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:32
Политика

Захарова обвинила США в желании ослабить взаимоотношения РФ и КНР

Власти США готовы пойти на всё, чтобы ослабить взаимоотношения России и Китая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 10:26
Технологии

В США готовят к первому полету секретный самолет-пулю

Американская компания Otto Aviation готовится провести первый полет самолета Celera 500L, который разрабатывает в строжайшем секрете вот уже десять лет.
Обновлено вчера в 22:58
Наука

Названы главные угрозы для человечества

Эпидемии, ядерная война, природные катастрофы и падение астероида являются основными угрозами жизни человечества, считают исследователи из маркетингового агентства Blueclaw в Великобритании.
Обновлено в 08:20
Футбол

Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-Марино

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на публикацию своего одноклубника и хавбека сборной России Александра Головина, сделанную после победы российской команды над сборной Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 10:50
Политика

Украинские неонацисты пойдут в Раду по единому списку

В избирательный список партии "Свобода" вошли представители нескольких неонацистских организаций На Украине представители нескольких неонацистских организаций вошли в единый избирательный список.
Обновлено в 10:12
Наука

Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление

Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия

В Ростове сгорел пассажирский автобус

Очевидцы случившегося опубликовали видео в сообществе «Это Ростов-на-Дону». В автобусе большой вмести загорелся моторный отсек.
Обновлено в 05:48
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Игорь Николаевич Додон
Молдавский политик
Молдавский государственный и политический деятель. Президент Республики Молдова с 23 декабря 2016. В 2006-2009 годах возглавлял министерство экономики и торговли Молдавии, а в 2008-2009 годах занимал должность первого вице-премьер-министра.
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