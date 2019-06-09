Политика
КС Молдавии временно отстранил от должности президента ДодонаИнтерфакс 03:34
Конституционный суд Молдавии временно отстранил от должности президента Игоря Додона. Такое решение КС принял в воскресенье утром по запросу группы депутатов от Демпартии.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:30, Ашберн
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Выброс химикатов в реку произошел на Украине
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Ксения Бородина высказалась о разводе Алены Водонаевой Девушки некогда были очень хорошими подругами, но два года назад между ними пробежала кошка.
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Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичей ожидает похолодание и дожди.
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Порошенко представил первую «десятку» своей партии на выборах в Раду
Бывший президент Украины Петр Порошенко представил первых десять кандидатов от партии «Европейская солидарность».
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Бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе съезда партии «Европейская солидарность» заявил, что основой его политической силы на предстоящих выборах в Верховную раду будет дальнейший разрыв отношений с Россией.
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Армия и оружие
США перебросили в Польшу самолет РЭБ для наступательных операций
Самолет EC-130H Compass Call ВВС США прибыл на авиабазу Кшесины в Польше.
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В России ужесточили наказание за кражу электричества
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Чемезов: заявления США о С-400 являются недобросовестной конкуренцией
Заявления Соединенных Штатов о несовместимости С-400 со стандартами НАТО служат признаком недобросовестной конкуренции, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
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Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что готов стать премьер-министром, если партия «Европейская солидарность» победит на досрочных парламентских выборах.
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Бред и галлюцинации: на отравившегося Алибасова обрушилась новая беда
Напомним, в ночь на 5 июня известного продюсера госпитализировали. Бари Алибасов отравился, выпив жидкость для прочистки труб.
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Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах
Обновлено в 06:17
Происшествия
Пассажирский самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Москве
Пассажирский самолет компании Air Astana, который осуществлял рейс КС 154 Санкт-Петербург - Алма-Ата, совершил вынужденную посадку в Москве.
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Происшествия
«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове
Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
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Армия и оружие
WSJ узнала о возможном появлении в США гигантской оборонной компании
Две крупные американские компании военно-промышленного комплекса – Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 09:47
Политика
Трамп объявил о начале «великолепного» сотрудничества США и Мексики
Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что отношения между Соединёнными Штатами и Мексикой выйдут на новый уровень после достижения странами соглашения по пошлинам и мигрантам.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
Огнём ВСУ под Горловкой тяжело ранен подросток
Днём в воскресенье глава администрации города Иван Приходько сообщил, что в Гольмовском огнём ВСУ был тяжело ранен 17-летний подросток, студент первого курса Дебальцевского колледжа дорожной инфраструктуры.
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Музыка
«Хор Турецкого» выступит в Минске с концертом «Песни Победы»
Обновлено в 06:39
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Футбол
Голкипер Сан-Марино поблагодарил российских болельщиков за поддержку
«Спасибо всем российским болельщикам», — написал в своем сообщении Бенедеттини, отметив, что многочисленные сообщения российских болельщиков в его поддержку сделали плохой для игрока вечер чуть более приятным.
Обновлено в 08:39
Политика
МИД разъяснил позицию России по обращению Украины в морской арбитраж
Как говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, основное возражение Москвы заключается в том, что Киев обратился в морской арбитраж не для урегулирования спора с Россией по поводу «толкования или применения Конвенции 1982 года, как это должно было быть», а в надежде добиться «юридического признания своего суверенитета над Крымом».
Обновлено в 07:22
Общество
PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу
Специалисты АНО "Судебный эксперт" пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства, заявил Пятому каналу представитель продюсера Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В СК не подтвердили гибель девочки в подмосковном лагере
Следственный комитет не подтверждает гибель девочки на соревнованиях по плаванию в подмосковном лагере.
Обновлено в 05:26
Политика
Сто человек задержаны на митингах в Нур-Султане и Алма-Ате
Задержаны около ста участников несанкционированных митингов в Нур-Султане и Алма-Ате, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев.
Обновлено в 05:40
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«Реал» представил форму из переработанного пластика
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Общество
Ливни с грозами и градом ожидают москвичей в понедельник
Обновлено в 06:45
Спорт
В ИААФ рассказали, выступят ли российские легкоатлеты на ОИ-2020
Пресс-атташе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Джеки Дрок-Дойл заявила, что российские спортсмены выступят на Олимпийских играх 2020 года в Токио.
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