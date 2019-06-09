Политика
Временный президент Молдавии подписал указ о роспуске парламентаКоммерсантъ 04:35
Исполняющий обязанности президента Молдавии Павел Филип подписал указ о роспуске парламента, новая дата выборов назначена на 6 сентября, сообщило агентство «РИА Новости».
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Политика
Партия президента Украины «Слуга народа» огласила список кандидатов
Список кандидатов в депутаты Верховной рады Украины, выдвинутых от партии «Слуга народа», оглашен президентом Украины Владимиром Зеленским 9 июня в ходе партийного съезда.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Футбол
Голкипер Сан-Марино поблагодарил российских болельщиков за поддержку
«Спасибо всем российским болельщикам», — написал в своем сообщении Бенедеттини, отметив, что многочисленные сообщения российских болельщиков в его поддержку сделали плохой для игрока вечер чуть более приятным.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
Российский Т-14 «Армата» возглавил мировой рейтинг танков
Иностранные эксперты признали российский танк Т-14 "Армата" лучшим танком в мире.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Томской области в ДТП погибли водитель и пешеход
Двух человек сбила легковая машина, выехавшая на обочину в Томской области. Водитель и один из пешеходов погибли.
Обновлено в 07:16
Экономика
Лагард назвала торговые войны главной угрозой росту мировой экономики
Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что торговые войны представляют основную угрозу для роста мировой экономики, а противостояние США и Китая может снизить уровень мирового ВВП на 0,5% в 2020 году.
Обновлено в 07:58
Политика
Додон пригласил иностранных посредников для урегулирования политического кризиса
Президент Молдавии Игорь Додон заявил на брифинге в парламенте, что обратился к международным партнерам, чтобы они сформировали группу, приехали и выступили посредниками для процесса мирной передачи власти.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес
Вера Брежнева с сёстрами отметили день рождения матери в Италии
Вера Брежнева, поздравляя Тамару Витальевну с днём рождения пишет, самое важное для любого человека, знать, что мама жива и здорова.
Обновлено в 08:24
Общество
Главврач больницы, где осматривали Голунова, заявил о своей преданности Путину и Собянину: «Для меня понятия важнее правил»
Главврач 71-й клинической больницы Москвы Александр Мясников рассказал, что является доверенным лицом Владимира Путина и Сергея Собянина «не по обязанности, а по убеждению», и зачастую для него «понятия» важнее «писанных правил».
Обновлено в 08:49
Происшествия
В Подмосковье считавшаяся утонувшей девочка выжила
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что правоохранительные органы проверят обстоятельства инцидента с девочкой, которую сначала объявили утонувшей.
Обновлено в 08:03
Футбол
Сборная Бельгии разгромила Казахстан в отборочном матче Евро-2020
Мужская футбольная сборная Бельгии разгромила команду Казахстана в матче отборочного турнира на чемпионат Европы — 2020.
Обновлено в 01:30
Происшествия
«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове
Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Дочь Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта
Дочь звезды Голливуда и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта.
Обновлено в 03:12
Общество
Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах
Доход главы Чечни Рамзана Кадырова в 2018 году составил 7,58 млн рублей, это следует из его декларации, сообщила пресс-служба главы и правительства Чечни.
Обновлено в 06:17
Футбол
Швейцария — Англия 0:0 (1-й тайм)
Обновлено в 08:32
Наука
Названы главные угрозы жизни человечества
Авторы выделили четыре главных угрозы – эпидемии, ядерная война, природные катастрофы, а также падение астероида на Землю.
Обновлено в 05:56
Наука
Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление
Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено вчера в 21:12
Общество
Стали известны первые результаты ЕГЭ-2019
Рособрнадзор опубликовал первые результаты ЕГЭ-2019.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
В Италии арестовали двух украинцев за доставку нелегальных мигрантов
Два украинца арестованы в итальянской области Калабрия по обвинению в доставке нелегальных мигрантов на юг Италии по Средиземному морю, говорится в сообщении финансовой гвардии провинции Вибо Валентия, распространенном в воскресенье.
Обновлено в 04:44
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие
Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера США
Телеведущий Владимир Соловьёв удивился выдержке членов экипажа российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с ракетным крейсером Военно-морских сил США USS Chancellorsville.
Обновлено вчера в 13:28
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»
Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
Обновлено в 08:09
Единоборства
Появилось видео нокаута канадского боксера в бою против Головкина
Видеозапись появилась на YouTube-канале DAZN. Головкин на протяжении всего поединка действовал с преимуществом.
Обновлено в 08:49
Здоровье
В Институте Азии и Африки МГУ ввели карантин из-за кори
Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори в Московском государственном университете имени Ломоносова, новых случаев заболевания на сегодняшний день не зафиксировано, в здании Института Азии и Африки ведутся противоэпидемические мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:26
Политика
Песков рассказал об «изюминках» в общении Путина и Си Цзиньпина
Неформальное общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заняло беспрецедентно большое место в ходе государственного визита китайского лидера в Россию.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Выброс химикатов в реку произошел на Украине
Обновлено в 08:42
Музыка
Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27