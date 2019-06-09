Политика
КС Молдавии передал полномочия Додона премьеруLenta.ru 03:30
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:25, Ашберн
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:25, Ашберн
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