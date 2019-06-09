Политика

КС Молдавии передал полномочия Додона премьеруРоссийская газета 03:55

По мнению судей КС, были найдены обстоятельства, оправдывающие временную передачу полномочий президента, поскольку отказ Додона распустить парламент является неисполнением конституционных обязательств президента.
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Молдавский политик
Молдавский государственный и политический деятель. Президент Республики Молдова с 23 декабря 2016. В 2006-2009 годах возглавлял министерство экономики и торговли Молдавии, а в 2008-2009 годах занимал должность первого вице-премьер-министра.
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