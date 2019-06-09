Политика
КС Молдавии передал полномочия Додона премьеруРоссийская газета 03:55
По мнению судей КС, были найдены обстоятельства, оправдывающие временную передачу полномочий президента, поскольку отказ Додона распустить парламент является неисполнением конституционных обязательств президента.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:06, Ашберн
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:06, Ашберн
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