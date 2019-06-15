Политика
КС Молдавии отменил решение о роспуске парламентаГазета.Ru 10:11
В начале июня после принятых решений КС в Молдавии обострилась политическая ситуация. 8 июня в ответ на требование суда досрочно распустить парламент, так как в указанный срок не было установлено новое правительство, Додон ответил, что не намерен этого делать.
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с чего всё началось
Конституционный суд Молдовы аннулировал ряд решений от 7-9 июня, в том числе о роспуске парламента и досрочных выборах в стране, сообщается на сайте суда.Новая газета08:52
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