Политика

КС Молдавии отменил решение о роспуске парламентаГазета.Ru 10:11

В начале июня после принятых решений КС в Молдавии обострилась политическая ситуация. 8 июня в ответ на требование суда досрочно распустить парламент, так как в указанный срок не было установлено новое правительство, Додон ответил, что не намерен этого делать.
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с чего всё началось
Конституционный суд Молдовы аннулировал ряд решений от 7-9 июня, в том числе о роспуске парламента и досрочных выборах в стране, сообщается
 на сайте суда.
Новая газета08:52

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КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента и досрочных выборах

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