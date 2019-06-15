КС Молдавии отменил решение о роспуске парламентаГазета.Ru 10:11

с чего всё началось

В начале июня после принятых решений КС в Молдавии обострилась политическая ситуация. 8 июня в ответ на требование суда досрочно распустить парламент, так как в указанный срок не было установлено новое правительство, Додон ответил, что не намерен этого делать.

Происшествия Подозреваемому в убийстве матери младшему сыну Соколова продлили арест Ранее сообщалось, что младший сын Соколова выдвинул невероятную версию убийства матери.

Происшествия Глава автономии цыган назвала свою версию конфликта в Чемодановке Глава федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр рассказала, из-за чего мог возникнуть конфликт между жителями пензенского села Чемодановка с цыганами.

Финансы Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляции В официальном прогнозе Минэкономразвития на 2019 г. заложена инфляция в 4,3%, но Орешкин уже не раз заявлял, что рост цен по итогам года может оказаться ниже этой отметки.

Происшествия В ДТП в Анталье пострадали туристы из России 15 июня в ДТП в турецкой Анталье пострадали 11 туристов, среди них 7 граждан России и Узбекистана, сообщает портал Haberler.com.

Наука Инженеры создали робота, способного иронизировать За основу своей разработки немецкие инженеры взяли специального робота, "умеющего" совершать мимические движения, воспроизводить человеческий голос и принимать участие в диалоге, отвечая на простые вопросы.

Общество Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.

Происшествия Два взрыва прогремели в столице Сомали Как минимум восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате двух взрывов в столице Сомали городе Могадишо.

Шоу-бизнес Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.

Кино Режиссер фильма «Люди Икс: Темный Феникс» признал провал Режиссер фантастического фильма "Люди Икс: Темный Феникс" Саймон Кинберг признал провал в прокате и взял на себя ответственность за произошедшее.

Происшествия На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.

Политика В Черногории прошло массовое богослужение в защиту Сербской церкви В Подгорице у собора Воскресения Христова прошло массовое богослужение в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ).

Авто Почему дорожают автомобили с пробегом Подержанные машины дорожают, несмотря на начавшееся падение спроса на вторичном рынке.

Политика Зеленский пообещал иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время идёт подготовка реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.

Культура В Москву после 20 лет эмиграции вернулся художник Авдей Тер-Оганьян Поводом для преследования Тер-Оганьяна послужила акция "Юный безбожник", которую художник провёл в декабре 1998 года в Москве на выставке "Арт Манеж-98".

Авто Названы марки авто, которые считают именно средством передвижения Проведя опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, к машинам которых владельцы относятся как к средству передвижения.

Политика Власти США обеспокоены визитом замгенсека ООН в Синьцзян Салливан отметил, что Соединенные Штаты крайне обеспокоены в связи с предстоящим визитом Воронкова из-за кампании, которая проводится в Синьцзяне против мусульман и преподносится как борьба с терроризмом.

Политика Представители Демпартии Молдавии покинули страну Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.

Политика Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму Основатель фонда "Вера" Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

Гаджеты Xiaomi закрывает программу бета-тестирования MIUI для всех устройств Компания Xiaomi объявила о скором закрытии глобальной программы бета-тестирования фирменной оболочки MIUI.

Происшествия На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из России Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Луганской области незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России.

Гаджеты MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.

Происшествия Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву В четверг, 13 июня, Мосгорсуд отменил приговоры Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает ТАСС.