Политика
КС Молдавии отменил решение о роспуске парламентаRT на русском 07:24
Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране. Об этом сообщил председатель КС Михай Поалелунжь.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:11, Вашингтон
Политика
Мэр Риги раскритиковал идею о сносе памятника воинам-освободителям
В начале марта на рассмотрение парламента была передана очередная общественная инициатива по демонтажу памятника Советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В ДТП в Анталье пострадали российские туристы
По меньшей мере 11 человек получили травмы в результате аварии в провинции Анталья на юге Турции.
Обновлено в 05:52
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
Друг сына Соколова рассказал о разладе в семье
Друг и коллега старшего сына бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова рассказал о разладе в семье спортсмена, передает "КП".
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия
В Москве задержали актёра из «Универа»
Обновлено в 02:21
Происшествия
На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку
Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Авто
«Мазда Соллерс» начала серийное производство двигателей для Японии
«Мазда Соллерс» приступает к серийному производству двигателей Mazda SkyActiv-G на заводе во Владивостоке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП
"На 24-м километре МКАД произошло столкновение пяти машин, в результате чего есть один пострадавший", - сказал собеседник агенства.
Обновлено в 09:19
Футбол
Антон Миранчук признан лучшим игроком «Локомотива» в сезоне
Полузащитник Антон Миранчук признан лучшим игроком «Локомотива» в сезоне-2018/19 по версии болельщиков.
Обновлено в 09:49
Религия
Православные празднуют Троицкую родительскую субботу
Обновлено в 00:19
Политика
Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму
Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения
Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
Обновлено в 06:00
Политика
Правая Народная партия вернула себе власть в Мадриде
Кандидат от правой Народной партии Хосе Луис Мартинес-Алмейда был избран в субботу новым мэром Мадрида.
Обновлено в 09:33
Гаджеты
На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind
В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено в 09:15
Игры
Ночью в Dota Underlords вышло обновление с исправлениями ошибок
Ранняя версия Dota Underlords стала доступной для игры обладателям Battle Pass в Dota 2 в ночь с 13 на 14 июня.
Обновлено вчера в 08:47
Политика
Порошенко заявил о древнем украинском трезубце в Севастополе
За тысячу лет до российского флага украинский трезубец уже был в Севастополе.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
МАК представил доклад о катастрофе с участием SSJ-100 в Шереметьево
Международный авиационный комитет (МАК) распространил предварительный отчет касательно обстоятельств авиакатастрофы с самолетом российской авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 09:59
Армия и оружие
Росстат впервые опубликовал данные по погибшим от военных действий
В прошлом году от «повреждений в результате военных действий» погибли четверо россиян — трое горожан и один сельский житель, говорится в отчете Росстата о причинах смерти россиян в 2018 году.
Обновлено в 08:26
Политика
Глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны
В пресс-службе партии в субботу, 15 июня, подтвердили информацию о том, что Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 04:52
Футбол
«Ливерпуль» может продать Салаха
Вырученные от продажи Мохаммеда средства "Ливерпуль" планирует пустить на приобретение нападающего "Лилля" и сборной Кот д'Ивуар Николы Пепе.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина дала сыну необычное имя
Российская певица и фотомодель, известная участием в группе Hi-Fi, Татьяна Терешина 15 января стала мамой во второй раз .
Обновлено в 09:00
Экономика
Российские компании проведут на ЭКСПО в Харбине более 400 переговоров
Российские компании проведут на полях VI российско-китайского ЭКСПО в Харбине более 400 переговоров при содействии РЭЦ, заявил в субботу генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев, выступая на V российско-китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 07:49
Авто
Nissan снизил стоимость на кроссовер Nissan Murano в России
В России снизился ценник на новую модификацию японского кроссовера Nissan Murano, который доступен в различных версиях.
Обновлено в 03:11
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она — народная артистка Татарстана.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Представитель Ваганьковского кладбища опроверг сообщения о взрыве
Ранее ряд СМИ сообщили, что в здании администрации кладбища произошел взрыв, по предварительной информации, два человека пострадали.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Актриса София Каштанова рассказала о выборе имени Джордж для сына
Российская актриса София Каштанова назвала новорождённого сына Джорджем. Звезда рассказала о родах и почему выбрала такое имя для малыша.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.
Обновлено в 06:56