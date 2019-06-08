Политика

КС Молдавии объявил незаконным избрание Гречаной спикером парламентаRT на русском 10:50

Конституционный суд (КС) Молдавии признал неконституционным решение парламента о назначении лидера партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) Зинаиды Гречаной на должность председателя парламента. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте КС.
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