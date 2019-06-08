КС Молдавии объявил незаконным избрание Гречаной спикером парламентаRT на русском 10:50

Конституционный суд (КС) Молдавии признал неконституционным решение парламента о назначении лидера партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) Зинаиды Гречаной на должность председателя парламента. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте КС.

Происшествия Суд дал адвокатам Голунова на ознакомление с делом 15 минут Судья Никулинского суда города Москвы предоставил юристам задержанного корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на ознакомление с материалами дела 15 минут.

Армия и оружие Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера США Телеведущий Владимир Соловьёв удивился выдержке членов экипажа российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с ракетным крейсером Военно-морских сил США USS Chancellorsville.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Максим Виторган официально разведены О расставании Ксении Собчак и Максима Виторгана стало известно еще в марте.

Транспорт Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Происшествия Пьяный водитель сбил женщину с ребенком в Астраханской области Женщина с восьмилетним ребенком госпитализированы в Астраханской области после того, как на них наехал ВАЗ-2107.

Игры Представлен геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order Компания Electronic Arts представила 14 минут геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order на конференции EA Play.

Технологии Секретный самолет Celera 500L готовится к первому полету в США Секретные работы ведутся уже на протяжении 10 лет, и вот теперь, судя по всему, воздушное судно готовится к испытательным полетам.

Наука Медики назвали простой способ понизить артериальное давление Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.

Шоу-бизнес Решетова переживает, что поправилась за время беременности Решетова сообщила, что к тому моменту поправилась на 6-7 килограммов. Также она поставила смайлик «хрюшки», намекая на лишний вес.

Спорт ИААФ не восстановила Всероссийскую федерацию легкой атлетики Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Наука Ученые назвали напиток, полезный для сердца Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Шоу-бизнес Дакота повторила платье Бузовой на премии МУЗ-ТВ Что касается Ольги Бузовой, то на премию МУЗ-ТВ она приехала в образе восточной принцессы - в сопровождении верблюдов.

Общество Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".

Происшествия Дознаватель московской полиции покончил с собой в ОВД В московском здании ОМВД на Байкальской улице обнаружен мертвым сотрудник полиции — дознаватель отдела полиции «Гольяново» Николай Корохов.

Футбол Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.

Спорт Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.

Политика Поезда по Крымскому мосту запустят раньше срока — глава Крыма Есть вероятность, что поезда по Крымскому мосту пойдут раньше срока, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов 8 июня журналистам на полях Петербургского международного экономического форума 2019.

Энергетика «Газпром» обсудил с Боснией и Герцеговиной поставки российского газа Глава «Газпрома» Алексей Миллер обсудил с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком перспективы расширения сотрудничества.

Происшествия В результате стрельбы в центре Оттавы погиб человек Один человек погиб в результате стрельбы в центре Оттавы, сообщает телеканал CTV News.

Космос Опубликован список самых опасных астероидов для Земли Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.