Политика
КС Молдавии объявил незаконным избрание Гречаной спикером парламентаRT на русском вчера в 10:50
Конституционный суд (КС) Молдавии признал неконституционным решение парламента о назначении лидера партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) Зинаиды Гречаной на должность председателя парламента. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте КС.
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Конституционный суд Молдовы признал неконституционными решения парламента
Sputnik Молдовавчера в 11:07
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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