Общество

КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский языкИзвестия 05:24

Конституционный суд (КС) Латвии признал соответствующим главному закону страны решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщает «РИА Новости».
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Как в Прибалтике вводили обучение на государственном языке в школах нацменьшинств

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