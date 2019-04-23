Общество

КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский языкИзвестия 05:24

Конституционный суд (КС) Латвии признал соответствующим главному закону страны решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщает «РИА Новости».
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