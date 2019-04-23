Общество
КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский языкИзвестия 05:24
Конституционный суд (КС) Латвии признал соответствующим главному закону страны решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщает «РИА Новости».
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Футбол
Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов
Обновлено в 11:32
Политика
ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины
Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Могилу певца Евгения Осина привели в порядок после возгорания
Могилу певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище в Москве привели в порядок после возгорания, возле нее будет установлено видеонаблюдение, рассказал РИА Новости продюсер Андрей Разин.
Обновлено в 08:35
Авто
АвтоВАЗ остановит конвейер на майские праздники
С учетом майских праздников, технологический перерыв в работе производственной площадки продлится с 1 по 12 мая включительно, рассказали в пресс-службе марки.
Обновлено в 01:02
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Политика
МИД Литвы призвал запретить Григорию Лепсу въезд в страну
МИД Литвы направил обращение в МВД республики с призывом запретить российскому артисту Григорию Лепсу въезд в страну.
Обновлено в 11:18
Игры
Нейросети улучшили текстуры Fallout: New Vegas в четыре раза
Обновлено в 05:25
Политика
Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой
Обновлено в 11:26
Армия и оружие
В Калининграде заложили два больших десантных корабля для ВМФ России
На судостроительном заводе "Янтарь" возведут два больших десантных корабля "Василий Трушин" и "Владимир Андреев".
Обновлено в 05:56
Происшествия
Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Авто
Обновленный кроссовер SsangYong Tivoli замечен на тестах
Обновлено в 09:43
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал в интервью телеканалу РБК о том, как Владимиру Зеленскому, победившему на выборах президента Украины, нужно выстраивать отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:52
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Чечне и Дагестане
Задержанные готовили теракты в отношении сотрудников полиции в Каспийске и Грозном.
Обновлено в 11:02
Авто
Opel прекратил производство трех моделей
Первыми французы решили закрыть производство маленьких моделей: Adam, Karl и Mokka X. Производство Adam и Karl было завершено еще в марте, а сейчас с конвейера снят и кроссовер Mokka X. И если Adam безвозвратно ушел в историю, то Karl будет собирать по лицензии General Motors компания VinFast.
Обновлено в 04:56
Общество
В России выросло число детских суицидов
Количество детских самоубийств в России увеличилось в 2018 году по сравнению с предыдущим годом и достигло почти 800.
Обновлено в 04:34
Политика
Путину показали отжимающихся роботов
Один из курсантов велел роботам принять упор лежа, отжаться три раза и постоять на голове, а те выполнили его команды.
Обновлено в 10:11
Авто
В Россию везут хот-хэтч Hyundai i30 N
Обновлено в 07:22
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Экономика
Реальные доходы россиян с 2013 года снизились на 8,3%
Реальные располагаемые доходы населения России в 2018 году снизились на 8,3% по сравнению с 2013 годом (расчет произведен по обновленной методологии Росстата), сообщило во вторник статистическое ведомство.
Обновлено в 11:10
Политика
В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия
В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.
Обновлено в 09:28
Авто
Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для России
Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено в 03:42
Музыка
Сергей Лазарев пообещал удивить зрителя на «Евровидении»
Обновлено в 10:05
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Общество
Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью
Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.
Обновлено в 07:05
Футбол
Головин получил супер-карточку в PES 2019
Полузащитник "Монако" Александр Головин получил специальную карточку в Pro Evolution Soccer 2019.
Обновлено вчера в 18:39
Гаджеты
Samsung официально откладывает запуск Galaxy Fold
Samsung выпустил официальное заявление, в котором говорится, что компания «задержит выпуск» Galaxy Fold после того, как сломанные смартфоны обозревателей показали, что устройство нуждается в «дальнейших улучшениях».
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Адвокаты Кокорина попросили исключить из списка доказательств раскадровку видео
Обновлено в 11:41
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Москве подтопило Лефортовский тоннель
В Лефортовский тоннель на востоке Москвы поступает вода. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 11:13