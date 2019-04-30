Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинскимRT на русском вчера в 23:18
Как отмечается, Конституционный суд таким образом отменил решение Верховного суда республики, признавшего незаконными действия владельца отеля Brioni в чешской Остраве Томаша Крчмаржа, который в 2014 году отказал в заселении 49 спортсменам из России, а затем вывесил на дверях табличку с информацией о запрете на проживание в гостинице россиян «в связи с аннексией Крыма».
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Суд в Чехии поддержал отель, отказавшийся заселять поддерживающих присоединение Крыма
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