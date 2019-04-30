КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинскимРИА Новости вчера в 21:12

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским. Об этом сообщает портал Aktuálně.cz.

Культура Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Политика Прокуратура проверит, как губернатор Хакасии избежал службы в армии Прокуратура Красноярского края обратилась в Следственный комитет России с запросом о проведении доследственной проверки обстоятельств того, как губернатор Хакасии Валентин Коновалов избежал службы в рядах Российской армии.

Политика Захарова назвала последствия вмешательства США в дела Венесуэлы Вмешательство США в дела Венесуэлы может привести к коллапсу ситуации в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе выступления в ООН.

Хоккей Форвард СКА Дацюк объявил об уходе из команды Нападающий санкт-петербургского СКА Павел Дацюк принял решение покинуть команду по окончании сезона.

Общество Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово В Кемерово приостановлена работа пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», где отказываются обслуживать геев.

Политика В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг» Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.

Армия и оружие Москва указала Вашингтону на общего врага России и США Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов выразил уверенность, что главная угроза безопасности для России и США – это появление оружия массового уничтожения у террористов.

Политика Биография Дмитрия Мезенцева 30 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин своим указом назначил председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрия Мезенцева послом России в Белоруссии.

Армия и оружие Помпео: российские ЗРК не помешают вторжению США в Венесуэлу Майк Помпео: «Думаю, никто не должен заблуждаться, что если президент (США) примет такое решение, если он выберет военное решение, то военные США будут иметь возможность его выполнить таким образом, который позволит достигнуть желаемого президентом результата».

Шоу-бизнес Филипп Киркоров озвучил последние слова своей матери 30-го апреля Филип Киркоров отпраздновал свой день рождения. По этому случаю его пригласили на "Русское радио", где артист дал интервью.

Политика В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР В городе Новошахтинск Ростовской области в тестовом режиме начал работу центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Шоу-бизнес Катя Кабак поделилась суперлайфхаком для стройных ножек Звезда сериала «Вокально-криминальный ансамбль» на НТВ призналась, что у неё давно был комплекс недостаточно стройных ножек.

Хоккей Клуб КХЛ «Авангард» не стал продлевать контракты с четырьмя легионерами Канадские форварды Дэвид Деарне и Максим Тальбо, шведский форвард Виктор Стольберг и финский голкипер Карри Рямё покинули омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард".

Происшествия Массовая драка с ножами произошла в Москве В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.

Транспорт В России появились новые дорожные знаки В России с 1 мая вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и установку в городах знаков уменьшенного размера.

Финансы Аналитики рассказали о перспективах курса рубля на лето Рубль может незначительно ослабнуть к лету из-за спроса на валюту отпускников и угрозы новых санкций.

Общество В российских водах началась укладка газопровода «Северный поток-2» Судно Solitaire 30 апреля начало укладку газопровода "Северный поток-2" в российских водах, сообщили в компании Nord Stream.

Здоровье Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустил горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей, а также дал на своем сайте рекомендации, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом.

Политика Путин требует ужесточить контроль за качеством нефти Путин предложил Токареву поменять систему контроля качества поступающей в нефтепровод нефти, тот пообещал дополнить нормативную базу и регламенты, которые усилят возможность контроля в системе «Транснефти».

Кино Король Ночи впервые заговорил После третьего эпизода финального сезона Фурдик рассказал о своем герое и о том, как он получил эту роль.

Политика Новый император Японии Нарухито вступил на престол В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.