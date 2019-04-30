Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинскимРИА Новости вчера в 21:12
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским. Об этом сообщает портал Aktuálně.cz.
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Суд в Чехии поддержал отель, отказавшийся заселять поддерживающих присоединение Крыма
Собеседниквчера в 09:58
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Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
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Москва указала Вашингтону на общего врага России и США
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Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
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Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
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Биография Дмитрия Мезенцева
30 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин своим указом назначил председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрия Мезенцева послом России в Белоруссии.
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Армия и оружие
Помпео: российские ЗРК не помешают вторжению США в Венесуэлу
Майк Помпео: «Думаю, никто не должен заблуждаться, что если президент (США) примет такое решение, если он выберет военное решение, то военные США будут иметь возможность его выполнить таким образом, который позволит достигнуть желаемого президентом результата».
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Филипп Киркоров озвучил последние слова своей матери
30-го апреля Филип Киркоров отпраздновал свой день рождения. По этому случаю его пригласили на "Русское радио", где артист дал интервью.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
Раскрыт размер ядерного арсенала США
Обновлено вчера в 22:00
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В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР
В городе Новошахтинск Ростовской области в тестовом режиме начал работу центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Обновлено 29 апреля в 06:14
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Катя Кабак поделилась суперлайфхаком для стройных ножек
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Хоккей
Клуб КХЛ «Авангард» не стал продлевать контракты с четырьмя легионерами
Канадские форварды Дэвид Деарне и Максим Тальбо, шведский форвард Виктор Стольберг и финский голкипер Карри Рямё покинули омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард".
Обновлено в 01:34
Происшествия
Массовая драка с ножами произошла в Москве
В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
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Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
В России с 1 мая вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и установку в городах знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Финансы
Аналитики рассказали о перспективах курса рубля на лето
Рубль может незначительно ослабнуть к лету из-за спроса на валюту отпускников и угрозы новых санкций.
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В российских водах началась укладка газопровода «Северный поток-2»
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Здоровье
Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей
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Путин требует ужесточить контроль за качеством нефти
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Кино
Король Ночи впервые заговорил
После третьего эпизода финального сезона Фурдик рассказал о своем герое и о том, как он получил эту роль.
Обновлено в 01:55
Политика
Новый император Японии Нарухито вступил на престол
В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
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