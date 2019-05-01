Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинскимРИА Новости вчера в 21:12
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским. Об этом сообщает портал Aktuálně.cz.
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Суд в Чехии поддержал отель, отказавшийся заселять поддерживающих присоединение Крыма
Собеседниквчера в 09:58
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Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий запрет на перестрахование при ОСАГО и уравнивающий статус бумажного и электронного полисов.
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Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
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Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
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Защитник «Спартака» Николай Рассказов ответил на вопросы клубной пресс-службы, назвав самый памятный момент, связанный с командой.
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В канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сообщили, что она попросила сегодня уйти в отставку главу Министерства обороны Гэвина Уильямсона.
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В МИД призвали Париж расследовать нападение на российскую журналистку
Российское внешнеполитическое ведомство призвало французские власти провести тщательное расследование инцидента, в котором от действий полиции пострадала российская журналистка, выполнявшая свою профессиональную деятельность.
Обновлено в 13:06
Хоккей
Илья Воробьев: «Шведы преподали нам хороший урок»
Главный тренер сборной России Илья Воробьев высказался о поражении от Швеции (4:6) в матче первого тура заключительного этапа Еврохоккейтура.
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Музыка
Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор
Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике
Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено в 11:39
Космос
Видео столкновения Луны с метеоритом появилось в сети
Астрономы из Испании заметили столкновение космического объекта с Луной во время полного затмения. Инцидент произошел 21 января 2019 года.
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Политика
Путин подписал закон о надежном Рунете
Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Похожий на снаряд времен ВОВ предмет нашли в парке в Зеленограде
Предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаружили в парке Победы в Зеленограде.
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Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово
В Кемерово приостановлена работа пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», где отказываются обслуживать геев.
Обновлено в 02:29
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Транспорт
Канатная дорога на Ай-Петри в Крыму снова заработала для туристов
Три месяца туристы не могли подняться на гору по канатной дороге из-за профилактических работ В Крыму возобновила работу канатная дорога на гору Ай-Петри, сообщает ТАСС со ссылку на представителя оператора перевозок.
Обновлено в 09:59
Политика
Путин уволил главу ГИБДД по Москве
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Транспорт
70 московских светофоров перенастроят в пользу пешеходов
Обновлено в 11:17
Космос
На Титане обнаружили огромную ледяную стену
Астрономы, изучающие самый большой спутник Сатурна Титан, сделали неожиданное открытие – там расположен массивный геологический объект, о котором раньше ничего не было известно.
Обновлено вчера в 09:06
Общество
Беглов поздравил петербуржцев с 1 мая на Дворцовой площади
Сегодня, 1 мая, с поздравительной речью к жителям Петербурга обратился действующий глава города Александр Беглов.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
ВСУ нанесли мощный минометный удар по западной окраине Донецка
Украинские вооруженные формирования сегодня утром, 1 мая, обстреляли из минометов западную окраину Донецка.
Обновлено в 03:09
Общество
Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре
Спасатели разослали липчанам предупреждение.
Обновлено в 10:23