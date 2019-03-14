КПРФ решила передать место Алферова в Госдуме ГрудининуИзвестия 08:32

Павла Грудинина называют самым вероятным претендентом на попадание в Госдуму КПРФ в ближайшее время примет решение о передаче мандата скончавшегося депутата Госдумы Жореса Алферова.

с чего всё началось

Советовались с партийными организациями, со всеми влиятельными людьми, с нашими друзьями, союзниками - все считают, что Павел Николаевич в состоянии продолжить лучшие традиции, которые во фракции реализовали выдающиеся, крупные люди, такие как Алферов, Масляков, Стародубцев, Илюхин.

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