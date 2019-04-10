Политика
КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление россиянNews.ru вчера в 15:08
Депутаты от фракции КПРФ внесли в Государственную думу законопроект, который вводит штрафы для чиновников за оскорбление граждан. Документ направлен на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина.
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В Госдуму внесен законопроект о запрете неуважительных высказываний чиновников в адрес народа
Агентство Москвавчера в 10:50
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