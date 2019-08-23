Экономика
Китай выводит торговую войну с США на новый витокПРАЙМ вчера в 11:15
В пятницу стало известно, как Китай ответит на введение президентом США Дональдом Трампом новых американских пошлин в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 млрд долларов с 1 сентября и 15 декабря.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 10:53, Ашберн
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС
Обновлено в 02:12
Политика
В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»
Власти Германии требуют удалить украинский сайт "Миротворец". Об этом сообщает RT со ссылкой на правительство ФРГ.
Обновлено в 05:17
Культура
На Троекуровском кладбище состоялись похороны Александры Назаровой
Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия
В Подмосковье завершился демонтаж аварийно севшего A321
Обновлено в 10:37
Общество
Митинг-концерт на Сахарова собрал более 100 тысяч гостей
На проспекте Сахарова собрались порядка 100 тысяч человек. Люди пришли поучаствовать в концерте-митинге в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Роспотребнадзор завел дело после недопуска пассажира «Победы» на рейс
Управление Роспотребнадзора по Москве завело дело об административном правонарушении по факту инцидента, произошедшего 21 августа в московском аэропорту Внуково, когда на борт авиакомпании «Победа» не пустили одну из пассажирок, ручная кладь у которой превышала установленные перевозчиком габариты.
Обновлено в 09:15
Политика
Посольство США запросило срочный доступ к Полу Уилану
В американском посольстве обеспокоены состоянием здоровья арестованного в Москве по обвинению в шпионаже Пола Уилана.
Обновлено вчера в 12:38
Армия и оружие
Дальний ракетный прицел
Обновлено в 00:12
Армия и оружие
В Донбассе сбили украинский беспилотник «Фантом»
Обновлено в 08:45
Политика
Порошенко оправдался за пропуск мероприятий в честь Дня независимости Украины
Обновлено в 09:57
Политика
Die Welt: Трамп помогает строительству «Северного потока-2»
Как написало немецкое издание Die Welt, отменив визит в Копенгаген из-за нежелания Дании обсуждать продажу Гренландии, президент США Дональд Трамп может «сыграть на руку» России и поспособствовать строительству «Северного потока-2».
Обновлено в 05:30
Авто
В Германии нашли стоянку с тысячами неисправных Mercedes-Benz
Как стало известно, на территории старого аэропорта, недалеко от немецкого города Бремен расположились около 9 тыс. неисправных автомобилей Mercedes-Benz.
Обновлено вчера в 04:55
Финансы
Ключевые индексы бирж США упали после заявлений Трампа и главы ФРС
По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились ключевые индексы после заявлений президента США Дональда Трампа и главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком
Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
В МИД Британии призвали КНДР остановить испытания ракет
В МИД Великобритании призвали Северную Корею прекратить испытания ракет и возобновить переговоры с США.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Стало известно о состоянии затянутой в бассейн 12-летней россиянки
Состояние здоровья 12-летней россиянки, которую затянуло в бассейн отеля Sunhill в турецком Бодруме, улучшилось.
Обновлено в 06:13
Политика
Яковенко покинул пост посла России в Британии
«24 августа 2019 года чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии А.В. Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на Родину», — говорится в сообщении на сайте посольства.
Обновлено в 08:32
Общество
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе.
Обновлено в 08:31
Наука
Сезонную смену окраса воробьинообразных объяснили половым отбором и защитой от хищника
Орнитологи выяснили, что сезонная смена окраса у воробьинообразных зависит от того, насколько вид полигамен и представляет интерес для хищника, а также от изменчивости климата в месте обитания.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие
Агент СБУ: сотни заключенных Украины готовятся для диверсий в Донбассе
Ранее в ЛНР заявили о задержании агента СБУ Егора Гетьмана, который оказался в группе по обмену заключенными и так оказался на Донбассе.
Обновлено в 10:41
Экономика
Последний зарубежный покупатель SSJ-100 может продать самолеты
Причиной решения мексиканского лоукостера Interjet о возможной отмене полетов на Sukhoi Superjet 100 называется тяжелое финансовое положение компании, обесценившаяся валюта и возросшие цены на топливо.
Обновлено вчера в 07:40
Гаджеты
Смартфону Xiaomi Mi 9 добавили новую прошивку MIUI на базе Android 10
С весны текущего года Xiaomi Mi 9 был включен в список утройств, на которых можно опробовать Android 10.
Обновлено в 07:29
Единоборства
Ковалев и Ярд успешно прошли взвешивание
Вес Ковалева составил 79,2 кг (при лимите полутяжелого веса в 79,4 кг), Ярд оказался немного легче — 78,9 кг.
Обновлено вчера в 05:35
Политика
Сергей Шойгу отметит в Кишиневе 75-летие освобождения Молдавии
В субботу министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Кишинев, для участия в торжествах по случаю 75-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Петербурге женщине-экскурсоводу перерезали горло
Преступник перерезал горло тихой и безобидной 58-летней женщине, которая работала экскурсоводом и забрал ее машину.
Обновлено в 08:47
Политика
Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7
Глава Европейского совета Дональд Туск заявил о намерении пригласить на следующий саммит Группы семи (G7) Украину вместо России.
Обновлено в 09:57