КНР прекратила закупки нефти в Иране из-за СШАГазета.Ru 19:42

Китай прекратил закупки нефти в Иране из-за санкций США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, закупки нефти у Ирана также прекратили Индия, Турция, Южная Корея, Япония, Тайвань, Греция и Италия.

Хоккей «Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым "Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).

Происшествия В Перми строительный кран упал на жилой дом Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.

Гаджеты Процессоры AMD Ryzen 3000 представлены официально Центральные процессоры AMD Ryzen 3000 имеют поддержку интерфейса PCI Express 4.0, в два раза больше кэша третьего уровня по сравнению с предшественниками, а также на 13% больший показатель IPC Топовой моделью семейства AMD Matisse стал Ryzen 9 3900X, который характеризуется 12 ядрами Zen 2 с поддержкой многопоточности, 64 МБ кэш-памяти L3, частотой от 3,8 до 4,6 ГГц и ценой в 499 долларов.

Здоровье Москвичей научат бороться со стрессом и депрессией Жителей столицы 28 мая научат бороться со стрессом и депрессией в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Николая Склифосовского.

Музыка Группа «Машина времени» отметит 50-летие большим турне Рок-группа Машина времени отмечает 50-летие большим турне и переизданием лучших песен, сообщил бессменный лидер и основатель группы Андрей Макаревич.

Политика Киев захотел международного статуса для Керченского пролива Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.

Гаджеты Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.

Политика На Украине заявили о бесполезности санкций ЕС против России Украинский политик, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил о бесполезности европейских санкций против России.

Общество Facebook подбросили наркотики Пользователи соцсети пожаловались на рекламу «закладчиков» В российском сегменте Facebook появилась реклама работы «закладчиком» — так на сленге называют распространителей наркотиков.

Происшествия Виталий Кличко доломал треснувший стеклянный мост в Киеве Стеклянный мост в Киеве треснул через день после открытия. Прибывший с проверкой мэр Виталий Кличко надломил поврежденную панель.

Экономика Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РФ Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.

Здоровье В Великобритании родился ребенок без кожи В английском графстве Уорикшир врачи выходили родившегося без кожи младенца. Об этом сообщает таблоид Daily Star.

Общество В Приморье почти пять тысяч человек остались без света из-за циклона Около 4,9 тысячи человек остались без света после аварий на сетях в Приморье из-за мощного циклона, сообщается в ситуационной справке Минэнерго РФ.

Общество «Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".

Энергетика Цены на бензин в России за неделю увеличились Средняя розничная стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 в России с 20 по 24 мая увеличилась на 6 и 8 копеек соответственно и составила 41,97 рубля и 45,13 рубля за 1 литр.

Наука Ученые из России сделали угольные ТЭС более экологичными и выгодными Год назад российские металлурги выяснили, как можно сделать переработку золы не только более экологичным, но и выгодным процессом, изучив структуру и состав одиночных песчинок этого материала и разработав методику, позволяющую извлечь из нее почти весь алюминий и кремний.

Кино Дэвида Харбора растрогал финал третьего сезона «Очень станных дел» Актёр Дэвид Харбор заявил, что финал третьего сезона сериала «Очень странные дела» является «самым трогательным» из всего, что снимала команда проекта.

Происшествия В Японии неизвестный с ножом напал на школьников Неизвестный напал с ножом на людей в парке японского города Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.

Энергетика МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Главу Facebook пригласили для выступления в парламенте Канады Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта глава Facebook Марк Цукерберг высказался в пользу государственного регулирования интернета.