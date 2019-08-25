Армия и оружие
КНДР заявила об успешном испытании новой сверхкрупной ракетыГазета.Ru вчера в 17:34
Северная Корея заявила, что она провела успешные испытания новой сверхкрупной ракеты.
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Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено 23 августа в 10:13
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено вчера в 20:21
Политика
Трамп заявил, что без Китая «будет намного лучше»
Разгневанный президент США тут же объявил: осенью сразу до 30% поднимет пошлины на ряд товаров из Китая.
Обновлено вчера в 15:31
Армия и оружие
Военные Израиля атаковали объекты иранских сил в Сирии
Израиль атаковал объекты иранских сил в Сирии, расположенные к юго-востоку от Дамаска.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Путин поручил решить вопрос с досрочными пенсиями для шахтеров
Работники угольной промышленности могут получать пенсии раньше положенного срока.
Обновлено вчера в 03:55
Политика
Трамп может разрешить Ирану продавать небольшие объёмы нефти
По информации агентства Bloomberg, Ирану, в соответствии с планом, могут разрешить продавать некоторые объёмы нефти в обмен на ряд серьёзных обязательств.
Обновлено в 01:41
Культура
Олег Меньшиков экстренно доставлен в реанимацию
По сведениям телеканала, артиста экстренно доставили в одну из столичных больниц. Другими существенными подробностями СМИ не располагают.
Обновлено вчера в 17:14
Здоровье
В Петербург на лечение доставили 5 младенцев из Чечни и Дагестана
Обновлено вчера в 14:13
Футбол
Карп: «Довольны, что обыграли „Зенит“ наконец-то»
Полузащитник "Уфы" Кэтэлин Карп подвёл итоги матча с "Зенитом" (1:0).
Обновлено вчера в 12:53
Футбол
«Реал» упустил победу в матче с «Вальядолидом»
Обновлено вчера в 14:53
Общество
Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет
Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.
Обновлено вчера в 08:17
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона
В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.
Обновлено в 00:26
Политика
Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины
Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 00:24
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Украинский актер посетовал на мучения из-за плохих отношений с Россией
Украинский актер Алексей Горбунов заявил, что он мучается из-за плохих отношений между Украиной и Россией.
Обновлено вчера в 23:51
Футбол
Коутинью оценил свой дебют в «Баварии»
Обновлено в 01:37
Происшествия
NASA заявило о «первом преступлении в космосе»
Обновлено вчера в 14:34
Кино
Названа дата выхода второй части фильма «Черная пантера»
Обновлено в 01:49
Футбол
«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче седьмого тура РПЛ
"Краснодар" на своем поле сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:22
Политика
Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России
Лидеры стран «Большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России, пишет 25 августа агентство Киодо.
Обновлено вчера в 19:08
Здоровье
Россияне массово жалуются на пропажу из аптек преднизолона
Россияне массово жалуются на отсутствие в аптеках преднизолона.
Обновлено вчера в 15:31
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено вчера в 08:58
Происшествия
В Чувашии пять человек погибли в ДТП
«По предварительным данным, в результате ДТП погибло пять человек, четверо из которых находились в автомашине отечественного производства, пятый являлся пассажиром иномарки», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы МВД по Чувашской Республике.
Обновлено в 01:44
Политика
Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон
Королева Британи Елизавета II посетовала на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским двором.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
В Красноярске на остановке три пассажира выпали из автобуса
Обновлено вчера в 22:38
Футбол
Гол Зе Луиша позволил «Порту» обыграть «Бенфику»
В субботу главный матч тура состоялся в Португалии, где «Бенфика» играла с «Порту».
Обновлено вчера в 16:09
Армия и оружие
National Interest назвал пулемет Калашникова лучшим в мире
Американский журнал National Interest признал пулемет Калашникова ПКМ (РКМ) лучшим в мире.
Обновлено в 01:27
Музыка
Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу
Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.
Обновлено вчера в 11:10
Культура
Назван победитель Мирового чемпионата фейерверков в Калининграде
Обновлено вчера в 19:09