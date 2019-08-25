Армия и оружие

КНДР заявила об успешном испытании новой сверхкрупной ракетыГазета.Ru вчера в 17:34

Северная Корея заявила, что она провела успешные испытания новой сверхкрупной ракеты.
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