Армия и оружие
КНДР заявила об успешном испытании новой сверхкрупной ракетыГазета.Ru вчера в 17:34
Северная Корея заявила, что она провела успешные испытания новой сверхкрупной ракеты.
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Космос
НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКС
В Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА) сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией сорвалась из-за технических проблем с системой автоматической стыковки.
Обновлено вчера в 02:59
Технологии
Сахалинские гидробиологи засняли космическое сияние планктона
Сахалинские ученые засняли интересное явление, которое находится буквально под боком у островитян.
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Происшествия
Врачи отказались принимать россиянку с отеком легких из-за окончания смены
В Тюмени врачи больницы отказались принимать пациентку с отеком легких из-за того, что у них оставалось «пять минут» до окончания дежурства.
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Здоровье
Назван ранний симптом рака поджелудочной железы
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Политика
AFP: лидеры стран G7 выступили за расширение взаимодействия с Россией
Страны - участницы саммита Группы семи (G7) в Биаррице договорились о более тесной координации с Россией по различным вопросам, однако пока не готовы к расширению формата "семерки" за счет Москвы.
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Кино
Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»
Netflix опубликовал тизер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, снятого в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
Обновлено в 05:06
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Валерий Меладзе показал подросшего внебрачного сына Константина
Певец Валерий Меладзе показал публике подросшего внебрачного сына, рассказав об увлечениях наследника.
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Политика
Елизавета II пожаловалась на испортившего ее газон Трампа
Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась премьер-министру Австралии Скотту Моррисону на президента США Дональда Трампа, который испортил ее газон.
Обновлено в 00:57
Происшествия
В Харькове обвалился автомобильный мост
Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Обновлено в 03:55
Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено 23 августа в 15:42
Политика
Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено 23 августа в 10:13
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
На Украине прошли испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4»
На Украине впервые были проведены испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».
Обновлено в 02:28
Авто
ГАЗ сокращает производство из-за американских санкций
Крупнейший в России производитель коммерческих автомобилей «Группа ГАЗ» сокращает производство из-за американских санкций.
Обновлено в 04:47
Авто
УАЗ вспомнил об уникальном УАЗ-915Б для военной авиации
Яркий пример – УАЗ-915Б с аэродромным передвижным агрегатом (АПА), построенный на базе ГАЗ-69 для электростартерного запуска авиационных двигателей.
Обновлено вчера в 09:08
Шоу-бизнес
Джереми Кларксон рассказал, как Елизавета II помогла ему похудеть
Обновлено вчера в 21:18
Шоу-бизнес
В ОАЭ женщина подала на развод из-за слишком сильной любви мужа
Гражданка Объединённых Арабских Эмиратов решила развестись с мужем из-за того, что не выдержала его чрезмерной любви.
Обновлено в 00:57
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
В Якутии на свадьбах в двух ресторанах отравились 36 человек
Минимум 36 человек отравились на свадьбах в двух ресторанах Якутска - "София" и "Белые ночи", сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Москве у пенсионера из коттеджа украли 14 млн рублей
В Москве в районе Крылатское неизвестный обокрал коттедж пенсионера, похитив более 14 млн рублей.
Обновлено в 03:53
Политика
Путин поручил решить вопрос с досрочными пенсиями для шахтеров
Работники угольной промышленности могут получать пенсии раньше положенного срока.
Обновлено вчера в 03:55
Происшествия
С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийного А321
Все части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вывезены с кукурузного поля, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес
Жена Джигана Оксана Самойлова в юности жила в нищете
Жена Джигана Оксана Самойлова не всегда была примером успешной бизнес-леди.
Обновлено в 02:22
Политика
Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть
Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено вчера в 02:36
Политика
В США признали российский пулемет лучшим в мире
Американское издание National Interest составило топ-5 самых лучших и смертоносных переносных пулеметов в мире.
Обновлено в 00:44
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни
Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.
Обновлено вчера в 12:34
Футбол
В матче седьмого тура РПЛ «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью
24 августа в рамках седьмого тура РПЛ столичный "Локомотив" в Краснодаре сыграл с местными "горожанами": ничья, 1:1.
Обновлено в 02:02