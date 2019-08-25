Армия и оружие
КНДР заявила об успешном испытании новой пусковой установкиВести.Ru вчера в 20:28
КНДР при личном участии лидера страны Ким Чен Ына провела испытание новой ракетной пусковой установки. По данным северокорейского агентства ЦТАК, установка способна запускать несколько ракет. Ракетные испытания КНДР возобновила летом этого года.
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Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено вчера в 15:02
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Путин поручил решить вопрос с досрочными пенсиями для шахтеров
Работники угольной промышленности могут получать пенсии раньше положенного срока.
Обновлено вчера в 03:55
Политика
Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что приглашение российского президента Владимира Путина в качестве гостя на саммит G7 в 2020 году «безусловно, возможно», передает Bloomberg.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
Системы ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск
Силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском, сообщило агентство SANA.
Обновлено вчера в 17:22
Культура
Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 16:07
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала редкое фото с младшей дочерью
Певица Светлана Лобода порадовала поклонников редкими фото своей младшей дочери Тильды, которые она опубликовала в Instagram.
Обновлено вчера в 11:52
Кино
Вышел первый ролик полнометражного фильма по сериалу «Во все тяжкие»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал на YouTube первый ролик полнометражного фильма, снятого по сериалу «Во все тяжкие» (Breaking Bad).
Обновлено вчера в 21:07
Хоккей
НХЛ выступила с заявлением по поводу дисквалификации Кузнецова
Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли прокомментировал четырехлетнюю дисквалификацию нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова.
Обновлено 23 августа в 09:53
Происшествия
В Чувашии пять человек погибли в ДТП
«По предварительным данным, в результате ДТП погибло пять человек, четверо из которых находились в автомашине отечественного производства, пятый являлся пассажиром иномарки», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы МВД по Чувашской Республике.
Обновлено в 01:44
Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
В Росгвардии ознакомятся с законопроектом, согласно которому сотрудники ведомства во время службы будут обязаны носить на форме специальные идентификационные номера.
Обновлено вчера в 22:33
Киберспорт
Викрам Редди изумился уровню «Доты» на The International 2019
Инсайдер Викрам Редди восторгается уровнем «Доты» на The International 2019.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
В США признали российский пулемет лучшим в мире
Обновлено в 00:44
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона
В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на смену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено вчера в 20:21
Политика
Зеленский признался в симпатии к кандидатам на пост премьера Украины
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия
Росгвардия проверяет видео с людьми в форме «на обеде»
Обновлено в 02:33
Футбол
Тельо отказался переходить в «Краснодар» и «Спартак»
Кристиан Тельо выступающий за испанский "Бетис" отказался переходить в "Краснодар" и "Спартак" в это трансферное окно, утверждает Onda Cero.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Лондон направил в Ормузский пролив эсминец Defender
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко
Депутат Верховной рады Александр Онищенко, против которого на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в интервью телеканалу NewsOne рассказал, как США управляли Украиной во время президентства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Порошенко призвал Зеленского напомнить Западу о российской «угрозе»
Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал Киев напомнить Европе об «угрозе» России.
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Бюст Юрия Гагарина установят в американском Кливленде
Бюст первого космонавта Юрия Гагарина будет открыт на Аллее славы Русского культурного сада, действующего при парке Рокфеллера в Кливленде В США.
Обновлено в 02:50
Политика
Марафон саммита «Большой семерки» начался с фальстарта
Обновлено вчера в 20:42
Авто
Концерн ГАЗ намерен ввести сокращенную рабочую неделю из-за санкций и проблем с импортом
Крупнейший в России производитель коммерческих автомобилей, компания ГАЗ, вынуждена снижать производство и сокращать рабочую неделю из-за санкций США.
Обновлено в 01:57
Происшествия
С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийного А321
Все части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вывезены с кукурузного поля, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 02:53
Авто
LADA Vesta получила ограничители для дверей
Фиксаторы поспособствуют тому, чтобы двери больше не распахивались из-за порыва ветра, даже слабого.В России обновленная LADA Vesta будет представлена осенью этого года.
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон
Королева Британи Елизавета II посетовала на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским двором.
Обновлено вчера в 22:37
Кино
Стала известна дата выхода второй части фильма «Черная пантера»
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
Маскировка по-тайваньски: Камуфляж «цифра» и красные каски
Маскировка по-тайваньски оказывается очень странной.
Обновлено в 03:03
Здоровье
Эксперт назвал смертельно опасные ошибки домашнего консервирования
В России и странах СНГ с давних пор было принято делать заготовки на зиму, однако многие народные методы консервирования продуктов на деле несут огромную угрозу для здоровья и даже жизни.
Обновлено вчера в 14:02