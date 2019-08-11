Армия и оружие
КНДР заявила об испытаниях «нового оружия»Коммерсантъ вчера в 21:10
10 августа Северная Корея провела испытания «нового оружия», передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Пуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, говорится в сообщении. О каком именно оружии идет речь, не уточняется, но в тексте упоминается полет ракет.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:53, Вашингтон
Армия и оружие
Использование ракетного комплекса «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено вчера в 10:04
Политика
Украинская прокуратура провела обыск на танкере «Мрия»
Украинская прокуратура провела обыск на танкере "Мрия", передает ТАСС.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
В ДНР сообщили об уничтожении ударного беспилотника ВСУ
Ударный беспилотник Вооруженных сил Украины уничтожен перед попыткой сбросить боеприпас на село Ленинское на юге республики.
Обновлено в 06:15
Политика
В Госдуме ответили на протесты МИД Украины из-за визита Путина в Крым
Ранее в воскресенье, 11 августа, министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи поездкой Путина в Крым.
Обновлено в 04:26
Общество
Васильева рассказала, какие новые профессии появятся в колледжах
Некоторые устарели содержательно, другие профессии - в принципе исчезают.
Обновлено в 01:28
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Теннис
Медведев победил Хачанова в полуфинале теннисного турнира в Монреале
Поединок Медведева и Хачанова стал первым в истории, когда в полуфинале турнира Masters встретились два представителя России.
Обновлено вчера в 19:51
Наука
Ученые разработали новый метод обучения ИИ, вдохновившись работой мозга
Новое исследование показывает, что сверхбыстрая скорость обучения одинаково эффективна для малых и больших сетей.
Обновлено вчера в 11:10
Наука
У мух-долгожителей изучили активность генов
Обновлено 09 августа в 00:00
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Жителей Ачинска предупредили о запланированных взрывах
«Просим жителей Ачинска и Ачинского района не волноваться и соблюдать спокойствие», — добавили в администрации.
Обновлено в 04:18
Политика
В Турции призвали Эрдогана признать Крым российским
Лидер турецкой политической партии «Vatan» Догу Перинчек призвал президента Турции Реджепу Эрдогану нужно признать Крым российской территорией чтобы дальше продолжать сотрудничать с Москвой.
Обновлено 09 августа в 13:00
Шоу-бизнес
Бывшая жена Данко передвигается на костылях
Экс-жена Данко Наталия Устюменко два года одна воспитывает дочерей Соню и Агату.
Обновлено вчера в 16:00
Единоборства
Чемпионка UFC Шевченко снова защитила титул
На турнире UFC 238 в Чикаго Шевченко впервые защитила пояс в поединке с американкой Джессикой Ай.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Экономика
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира
25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.
Обновлено вчера в 18:49
Шоу-бизнес
Архип Глушко и Мария Слугина впервые рассказали о своем романе
Поклонники Наташи Королевой активно обсуждают первый серьезный роман ее единственного сына Архипа Глушко.
Обновлено в 01:49
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Политика
На Украине просят Зеленского сделать доллар национальной валютой
Если петиция соберет такое количество подписей, то ее может рассмотреть президент Украины.
Обновлено вчера в 07:34
Происшествия
В Норвегии произошла стрельба в мечети
Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено вчера в 19:45
Общество
В Москве прошёл согласованный митинг
В Москве на проспекте Сахарова состоялся согласованный митинг за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 15:26
Экономика
Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей
Чтобы возместить всю сумму, женщине потребуется 259,7 тысячи лет, отмечает издание.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС
Ранее 11 августа Рар заявил, что ни при каких обстоятельствах даже и представить не может, что такая страна, как Украина, станет членом ЕС или НАТО, поскольку подобные меры станут первым шагом Запада на пути к конфликту с Россией.
Обновлено в 05:44
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Лекима»
Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за сильных осадков, которые принес в регион тайфун "Лекима".
Обновлено вчера в 23:34
Экономика
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций РТК
Банк ВТБ закрыл сделку по покупке 50% плюс одна акция в железнодорожном операторе «Рустранском» (РТК), занимающийся железнодорожной перевозкой зерна и леса.
Обновлено 09 августа в 19:15
Авто
Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж
Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.
Обновлено вчера в 14:11