Армия и оружие
КНДР заявила об испытаниях «нового оружия»Коммерсантъ вчера в 21:10
10 августа Северная Корея провела испытания «нового оружия», передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Пуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, говорится в сообщении. О каком именно оружии идет речь, не уточняется, но в тексте упоминается полет ракет.
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Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Обновлено в 06:27
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Музыка
Завтра в Тамбове прозвучат «Песни над Цной»
Откроет программу постоянный участник фестиваля — Камерный хор имени Рахманинова.
Обновлено 09 августа в 11:55
Политика
Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, назвав эту поездку грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны.
Обновлено в 05:09
Происшествия
При столкновениях на Храмовой горе пострадали более 60 человек
В Иерусалиме на Храмовой горе в результате столкновений представителей арабо-мусульманской общины с полицией Израиля пострадали более 60 человек.
Обновлено в 07:04
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Футбол
Фрэнк Лэмпард: «Мне бессмысленно ждать игроков вроде Дрогба, Терри и Чеха»
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Религия
Великий праздник Курбан-байрам отмечают мусульмане
Праздник продлится три дня, в течение этого времени мусульманам запрещено устраивать распри и ссориться.
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Происшествия
В центре Москвы после митинга начались задержания
Обновлено вчера в 11:07
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Общество
Курбан-байрам в Москве отметили около 240 тыс. человек
Около 240 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Курбан-байрама в Москве.
Обновлено в 06:06
Общество
Теплая и сухая погода придет в Москву 11 августа
Обновлено вчера в 23:48
Общество
СМИ раскрыли доходы российских блогеров
Названы доходы российских блогеров.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении ударного беспилотника ВСУ
Ополченцы уничтожили ударный беспилотник украинских силовиков, который, предположительно, собирался сбросить боеприпас на село Ленинское, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Политика
Медведев опубликовал видео с подаренным ему щенком алабая
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с щенком пятнистого алабая, которого ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено в 08:08
Футбол
Дзюба «наказал» Малкома за попадание мячом в судью
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба "наказал" одноклубника Малкома за эпизод, произошедший во время матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Политика
Минфин Великобритании выпустит новые монеты в честь Brexit
Министр финансов Великобритании Саджид Джавид предложил правительству ввести в оборот особую партию монет достоинством в 50 пенсов, которые будут посвящены выходу страны из Европейского союза.
Обновлено в 07:54
Футбол
Форвард Ливерпуля сделал фото с юным фанатом, влетевшим в столб
Юный фанат Луис Купер побежал за машиной спортсмена и не заметил фонарный столб.
Обновлено в 08:14
Футбол
В ФНЛ считают, что «Сочи» не забьет в премьер-лиге до зимы
Официальный Twitter-аккаунт ФНЛ пошутил над безголевоей серией "Сочи" в премьер-лиге.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В результате стрельбы в ночном клубе в Бразилии погибли пять человек
В ночном клубе бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул группа неизвестных открыла стрельбу по посетителям, в результате чего пять человек погибли и ещё четверо получили ранения.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт
Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
Обновлено в 07:45
Общество
«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика
Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
Американка инструктировала задержанных на несанкционированном митинге в Москве
В социальных сетях появилось видео, на котором достаточно подробно запечатлен «американский след» в несанкционированном мероприятии в Москве.
Обновлено в 04:13
Политика
В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского союза и НАТО.
Обновлено в 05:11
Гаджеты
Huawei представила операционную систему Harmony OS
Китайская компания Huawei в рамках конференции для разработчиков Huawei Developer Conference 2019 анонсировала собственную операционную систему Harmony OS.
Обновлено 09 августа в 04:45