Армия и оружие

КНДР заявила об испытаниях «нового оружия»Коммерсантъ вчера в 21:10

10 августа Северная Корея провела испытания «нового оружия», передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Пуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, говорится в сообщении. О каком именно оружии идет речь, не уточняется, но в тексте упоминается полет ракет.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Северная Корея объявила об испытании новых ракет

Эхо Москвы05:32

Ким Чен Ын руководил испытаниями нового оружия в субботу

РЕН ТВ03:07

Ким Чен Ын присутствовал при испытаниях «нового оружия»

РИА Новостивчера в 18:28

Власти КНДР сообщили об участии Ким Чен Ына в испытаниях «нового оружия»

РБКвчера в 20:38

Ким Чен Ын лично руководил новыми ракетными испытаниями в КНДР

Известиявчера в 18:34

Ким Чен Ын руководил испытаниями «нового оружия» 10 августа

RT на русском01:28

ЦТАК: КНДР провела 10 августа испытания нового оружия под руководством Ким Чен Ына

ТАССвчера в 18:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:27, Ашберн
Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Обновлено в 06:27
Происшествия

Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП

Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Музыка

Завтра в Тамбове прозвучат «Песни над Цной»

Откроет программу постоянный участник фестиваля — Камерный хор имени Рахманинова.
Обновлено 09 августа в 11:55
Политика

Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, назвав эту поездку грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны.
Обновлено в 05:09
Происшествия

При столкновениях на Храмовой горе пострадали более 60 человек

В Иерусалиме на Храмовой горе в результате столкновений представителей арабо-мусульманской общины с полицией Израиля пострадали более 60 человек.
Обновлено в 07:04
Религия

Милонов показал, как празднуют Рождество святителя Николая в Шушарах

Обновлено в 04:52
Общество

В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий

Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Футбол

Фрэнк Лэмпард: «Мне бессмысленно ждать игроков вроде Дрогба, Терри и Чеха»

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился своими ожиданиями от нового сезона.
Обновлено в 07:23
Религия

Великий праздник Курбан-байрам отмечают мусульмане

Праздник продлится три дня, в течение этого времени мусульманам запрещено устраивать распри и ссориться.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В центре Москвы после митинга начались задержания

Обновлено вчера в 11:07
Общество

Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис

Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Общество

Курбан-байрам в Москве отметили около 240 тыс. человек

Около 240 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Курбан-байрама в Москве.
Обновлено в 06:06
Общество

Теплая и сухая погода придет в Москву 11 августа

Обновлено вчера в 23:48
Общество

СМИ раскрыли доходы российских блогеров

Названы доходы российских блогеров.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении ударного беспилотника ВСУ

Ополченцы уничтожили ударный беспилотник украинских силовиков, который, предположительно, собирался сбросить боеприпас на село Ленинское, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве

Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео

В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Политика

Медведев опубликовал видео с подаренным ему щенком алабая

Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с щенком пятнистого алабая, которого ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено в 08:08
Происшествия

В Бурятии машина столкнулась с поездом, погибли три человека

Обновлено в 03:52
Футбол

Дзюба «наказал» Малкома за попадание мячом в судью

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба "наказал" одноклубника Малкома за эпизод, произошедший во время матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 07:57
Политика

Минфин Великобритании выпустит новые монеты в честь Brexit

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид предложил правительству ввести в оборот особую партию монет достоинством в 50 пенсов, которые будут посвящены выходу страны из Европейского союза.
Обновлено в 07:54
Футбол

Форвард Ливерпуля сделал фото с юным фанатом, влетевшим в столб

Юный фанат Луис Купер побежал за машиной спортсмена и не заметил фонарный столб.
Обновлено в 08:14
Футбол

В ФНЛ считают, что «Сочи» не забьет в премьер-лиге до зимы

Официальный Twitter-аккаунт ФНЛ пошутил над безголевоей серией "Сочи" в премьер-лиге.
Обновлено в 03:33
Происшествия

В результате стрельбы в ночном клубе в Бразилии погибли пять человек

В ночном клубе бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул группа неизвестных открыла стрельбу по посетителям, в результате чего пять человек погибли и ещё четверо получили ранения.
Обновлено вчера в 21:11
Политика

На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия

Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт

Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
Обновлено в 07:45
Общество

«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика

Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено вчера в 18:44
Политика

Американка инструктировала задержанных на несанкционированном митинге в Москве

В социальных сетях появилось видео, на котором достаточно подробно запечатлен «американский след» в несанкционированном мероприятии в Москве.
Обновлено в 04:13
Политика

В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского союза и НАТО.
Обновлено в 05:11
Гаджеты

Huawei представила операционную систему Harmony OS

Китайская компания Huawei в рамках конференции для разработчиков Huawei Developer Conference 2019 анонсировала собственную операционную систему Harmony OS.
Обновлено 09 августа в 04:45
Как работают Яндекс.Новости?
Корейский кризисБольше новостей по теме
Главное