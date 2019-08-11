Армия и оружие

КНДР заявила об испытаниях «нового оружия»Коммерсантъ вчера в 21:10

10 августа Северная Корея провела испытания «нового оружия», передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Пуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, говорится в сообщении. О каком именно оружии идет речь, не уточняется, но в тексте упоминается полет ракет.
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Ким Чен Ын руководил испытаниями нового оружия в субботу

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