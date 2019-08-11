Армия и оружие
КНДР заявила об испытаниях «нового оружия»Коммерсантъ вчера в 21:10
10 августа Северная Корея провела испытания «нового оружия», передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Пуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, говорится в сообщении. О каком именно оружии идет речь, не уточняется, но в тексте упоминается полет ракет.
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Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
30-летняя актриса Паулина Андреева и 52-летний режиссер Федор Бондарчук планируют пожениться, сообщает "Super.ru".
Обновлено в 03:43
Общество
СМИ раскрыли доходы популярных российских блогеров
Обновлено в 00:56
Религия
Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам.
Обновлено в 03:46
Общество
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:20
Космос
Астроном-любитель зафиксировал вход метеорита в атмосферу Юпитера
Как отметил в этой связи интернет-портал, на Юпитер, обладающий мощным гравитационным полем, метеориты падают достаточно часто: по оценкам астрономов, небесные тела диаметром от 5 до 20 метров входят в атмосферу Юпитера до пяти раз в месяц, однако сфотографировать это событие удается весьма редко.
Обновлено вчера в 05:29
Политика
Украинцы попросили Зеленского сделать доллар национальной валютой
«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив гривну на более стабильную — доллар США», — сказано в обращении.
Обновлено вчера в 06:42
Футбол
Ротенберг рассказал о желании пригласить в ФК «Сочи» Мхитаряна
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
Возгорание на складе боеприпасов под Ачинском ликвидировали
Руководитель ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин сообщил, что возгорание на складе боеприпасов под Ачинском ликвидировали.
Обновлено в 01:38
Общество
Оппозиционный митинг в Москве завершился без происшествий
Согласованный с московскими властями митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму завершился на проспекте Сахарова в 16:30, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено вчера в 10:03
Шоу-бизнес
Крымские каникулы: 41-летняя Толкалина сравнила себя с камнем
Поклонникам особенно приглянулась одна, на которой 41-летняя актриса демонстрирует стройные длинные ноги.
Обновлено в 03:24
Религия
Мусульмане России празднуют Курбан-байрам
Обновлено в 01:23
Авто
Культовый Jaguar E-Type получит рестмодовую версию
Специалисты Diez Concepts решили вдохнуть новую жизнь в культовый спорткар и объявили, что на автомобильной неделе в Монтерее представят рестмодовую версию купе E-Type Low-Drag.
Обновлено вчера в 06:07
Футбол
Кокорин и Мамаев проведут матч с белгородским «Салютом»
Обновлено вчера в 02:22
Наука
Крупнейшие в мире лягушки строят пруды для своего потомства
Третий тип - лягушки очищают впадины мелководья от крупных камней, перемещая их к краю и создавая круговой пруд.
Обновлено 09 августа в 03:20
Общество
Девы могут отдаться желаниям, а Рыбам стоит побыть с семьёй
ДЕВА Сегодня Девы могут отдаться своим желаниям и эмоциям.
Обновлено 08 августа в 08:03
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк рассказала, как переживает расставание с мужем
Пока муж в отъезде Заворотнюк поддалась ностальгии и решила пересмотреть сериал "Моя прекрасная няня", принесший ей бешеную популярность.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
На конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 08:21
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО
Украина не имеет шансов войти ни в Евросоюз, ни в НАТО, причиной тому как внутренние проблемы страны, так и политика ЕС и Североатлантического альянса в целом, заявил немецкий политолог Александр Рар.
Обновлено в 02:54
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Экономика
Fitch повысило кредитный рейтинг России
Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг России с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
Обновлено вчера в 05:42
Политика
Названа запретная для Зеленского тема переговоров с Путиным
Зеленскому преподали «жёсткий урок»Он отметил, что «диалог с Путиным, с Россией, с Москвой» восстанавливать необходимо.
Обновлено в 03:38
Футбол
Источник: Ни один из клубов не сделал конкретного предложения «ПСЖ» по Неймару
Парижский клуб приобрел его у "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Миллиардер Эпштейн покончил с собой в исправительном центре
Обновлено вчера в 10:01
Единоборства
Шевченко защитила титул чемпионки UFC в бою с Кармуш
Представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе в бою с американкой Лиз Кармуш на турнире в Уругвае.
Обновлено в 00:54
Футбол
Букмекеры: «Манчестер Юнайтед» Сульшера победит «Челси» Лэмпарда
Букмекеры Winline фаворитом предстоящего матча считают подопечных Сульшера, оценивая победу «красных дьяволов» коэффициентом 2.20, а успех «аристократов» - 3.57.
Обновлено в 01:15
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено вчера в 14:49