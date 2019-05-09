Армия и оружие
КНДР запустила в сторону Японии неопознанные ракетыАктуальные Новости 08:02
С территории КНДР в сторону Японии был осуществлен запуск неопознанных ракет. Положение в регионе обостряется на фоне переговоров между США, Южной Кореей и Японии относительно угрозы со стороны Северной Кореи. По предположениям иностранных СМИ, речь идет о ракетах средней и малой дальности.
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