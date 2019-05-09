Армия и оружие

КНДР запустила в сторону Японии неопознанные ракетыАктуальные Новости 08:02

С территории КНДР в сторону Японии был осуществлен запуск неопознанных ракет. Положение в регионе обостряется на фоне переговоров между США, Южной Кореей и Японии относительно угрозы со стороны Северной Кореи. По предположениям иностранных СМИ, речь идет о ракетах средней и малой дальности.
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Южная Корея сообщила о запуске КНДР ракет

Московский Комсомолец04:29

Мун Чжэ Ин заявил об осложнении диалога с КНДР из-за пусков ракет

RT на русском08:06

СМИ: президент Южной Кореи заявил, что запуски ракет КНДР осложнят попытки наладить диалог

ТАСС08:52

В Сеуле обеспокоены ракетными пусками в КНДР

РИА Новости07:29

КНДР предположительно снова запустила ракеты малой дальности

Эхо Москвы09:30

КНДР запустила неопознанные снаряды

Газета.Ru04:18

Южнокорейские военные сообщили о запуске ракет КНДР

Интерфакс04:17
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Общество

Киселев прокомментировал смерть Доренко

Обновлено в 15:16
Общество

Глава СЖР назвал Доренко одним из самых харизматичных журналистов

Обновлено в 14:50
Политика

Погиб главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко

Главный редактор радиостанции Говорит Москва Сергей Доренко погиб в ДТП в возрасте 59 лет.
Обновлено в 13:24
Происшествия

Названа причина смерти Сергея Доренко

Смерть Доренко не носит криминального характера, подчеркнул источник Другой собеседник издания добавил, что Доренко был трезв.
Обновлено в 15:38
Происшествия

Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео

Обновлено в 13:45
Общество

Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади

Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Футбол

Эмери четвертый раз вышел в финал Лиги Европы

Унай Эмери в Лиге Европы: 2014 - финал и 2015 - финал и 2016 - финал и 2019 - финал и ❓# ЛигаЭмери pic.twitter.com / h0YUrkJMC6 UEFA.com на русском (@ UEFAcom_ru) 9 мая 2019 г.
Обновлено в 16:58
Политика

Трамп разочарован действиями Болтона в Венесуэле

Действиями своей администрации в Венесуэле разочарован президент США Дональд Трамп, 8 мая со ссылкой на источники в аппарате президента сообщает издание Washington Post.
Обновлено в 16:34
Общество

Названо число ветеранов Великой Отечественной войны в России

Обновлено вчера в 17:21
Игры

Новая часть Tom Clancy’s Ghost Recon получит подзаголовок «Breakpoint»

Первые слухи о грядущей новинке Уже сегодня вечером, 9 мая в 21:30 по московскому времени, состоится мировая премьера новой части знаменитой серии от компании Ubisoft – Tom Clancy’s Ghost Recon.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Озвучены дата и место прощания с композитором Евгением Крылатовым

Обновлено в 10:28
Происшествия

Венедиктов подтвердил смерть Доренко

Ведущий радиостанции Алексей Венедиктов подтвердил смерть главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко.
Обновлено в 13:43
Происшествия

СМИ сообщили о гибели семи человек при взрыве в Багдаде

По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва в Багдаде. Об этом информирует Sky News Arabia со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:29
Общество

МВД: в России 10 млн человек поучаствовали в акции «Бессмертный полк»

Во всех населённых пунктах России в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 10 млн человек.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие

США запустили межконтинентальную баллистическую ракету

США осуществили пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния, говорится в сообщении американской базы в Facebook.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Главред Mash подтвердил обыски в редакции

Главный редактор Mash Максим Иксанов подтвердил информацию об обысках в редакции telegram-канала, видео с ним опубликовано в telegram-канале Mash.
Обновлено в 17:25
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Экономика

Доход губернатора Югры в 2018 году увеличился на 11,6%

Обновлено вчера в 10:32
Здоровье

Какие сны предсказывают скорую смерть

Российский врач-психоэндокринолог объясняет механизм таких сновидений Вслед за Зигмундом Фрейдом, сделавшим сновидения краеугольным камнем психоанализа, современная медицина тоже изучает сны людей, в том числе и те, что снятся им незадолго до смерти, пишет aif.ru.
Обновлено в 16:17
Экономика

Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты

Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия

В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки

На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия

При падении деревьев в Москве пострадали десять человек

В результате падения деревьев от сильного ветра в Москве пострадали восемь человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 11:57
Политика

Захарова прокомментировала смерть Сергея Доренко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о смерти журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 15:14
Наука

Учёные: Домашняя еда представляет опасность для кошек

Обновлено вчера в 13:42
Политика

Территориальный спор России и Эстонии оценили в посольстве РФ

Ранее News.ru писал, что старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал заявление министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме о территориальных спорах страны с Россией.
Обновлено в 12:02
Общество

На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке

Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
Обновлено в 16:25
Происшествия

Доренко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Обновлено в 15:47
Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Обновлено в 13:56
Политика

Сооснователь Facebook требует расчленить соцсеть

Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал американские власти разделить компанию на несколько частей.
Обновлено в 10:02
Как работают Яндекс.Новости?
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