Армия и оружие
КНДР запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моряРоссийская газета 20:26
В пятницу Северная Корея осуществила пуски двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны. Они были запущены из уезда Тхончхон в провинции Канвондо в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на комитет начальников штабов Республики Корея.
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