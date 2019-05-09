Армия и оружие

КНДР запустила две ракеты в восточном направленииКоммерсантъ 06:01

Власти КНДР осуществили запуск двух снарядов в восточном направлении, сообщил южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на заявление Комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи. Точно неизвестно, что это были за снаряды, предположительно -- это две ракеты малой дальности.
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