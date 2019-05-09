Армия и оружие
КНДР запустила две ракеты в восточном направленииКоммерсантъ 06:01
Власти КНДР осуществили запуск двух снарядов в восточном направлении, сообщил южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на заявление Комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи. Точно неизвестно, что это были за снаряды, предположительно -- это две ракеты малой дальности.
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Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника
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Кагарлицкий является неограниченно свободным агентом, тогда как Шипачев до сих пор не подписал новое соглашение с новым юридическим лицом московского "Динамо", поскольку клуб хочет урезать ему зарплату (его контракт заключен со старым юридическим лицом).
Обновлено в 06:12
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На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус
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Путин заметил, что ветераны Великой Отечественной войны в настоящее время живут в разных странах, однако их подвиг «невозможно разделить».
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В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку
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«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам
Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
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