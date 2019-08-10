Армия и оружие

КНДР запустила два неопознанных снарядаГазета.Ru вчера в 17:39

Военные Южной Кореи проинформировали о том, что КНДР осуществила запуск двух неопознанных снарядов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Южной Корее предположили, какие ракеты могла испытать КНДР

РИА Новостивчера в 21:18

В Южной Корее подтвердили, что КНДР запустила ракеты малой дальности

RT на русскомвчера в 22:00

Проведенный сегодня пуск снарядов в КНДР не повлиял на радиационный фон в Приморском крае

Эхо Москвывчера в 20:17

Запущенные КНДР ракеты не представляли угрозы для Японии

РЕН ТВвчера в 22:06

Южная Корея заявила о запуске КНДР двух ракет в сторону Японского моря

Коммерсантъвчера в 18:18

СМИ: южнокорейские военные подтвердили, что КНДР провела запуск ракет малой дальности

ТАССвчера в 21:00

КНДР запустила два неопознанных снаряда

Газета.Ruвчера в 17:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:24, Вашингтон
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Курганской области достигло 14

Обновлено в 02:55
Спорт

Исполнительный директор СБР: с Логиновым не договорились по контракту

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков подтвердил РИА Новости, что Александр Логинов отказался подписывать договор в редакции, предложенной союзом, и подвел итоги встречи со спортсменами и тренерами сборной России, прошедшей во время сбора команды в Сочи.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия

На олимпийской стройке в Японии умер рабочий

Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек

В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес

Поклонники Андрея Чуева молятся за его госпитализированную бабушку

Как рассказал Андрей, несколько часов назад с бабушкой случилась беда: она неудачно упала и сломала ногу.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

При испытаниях двигателя погибли пять сотрудников «Росатома»

Пять сотрудников «Росатома» погибли и трое пострадали при испытании реактивной двигательной установки на военном полигоне в Архангельской области, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.
Обновлено вчера в 18:49
Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено вчера в 09:14
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Сваты» Даниил Белых: «Кризис в браке с Анной Слю совпал с болезнью отца»

Во время работы над телевизионным шоу Даниил сблизился с коллегой Анной Слю, а уже в 2004 году они поженились.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

Utair сократила чистый убыток на 34%

Чистый убыток авиакомпании Utair по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первое полугодие 2019 года сократился на 34,1% — до 2,52 млрд руб. Выручка авиакомпании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 1,8% — до 25,7 млрд руб. Валовый убыток снизился на 39,1% — до 1,82 млрд руб. Utair — четвертая по величине авиакомпания в России.
Обновлено вчера в 11:46
Культура

В США скончался художник комиксов Marvel Эрни Колон

Обновлено вчера в 22:08
Шоу-бизнес

В Москве прощаются с шансонье Вилли Токаревым

В Москве началась гражданская панихида по певцу Вилли Токареву, скончавшемуся 4 августа.
Обновлено вчера в 03:54
Общество

Эксперт рассказала, как подготовить ребенка к школе и не разориться

По мнению Андреевой, финансово подготовиться к августовским покупкам и сентябрьским родительским собраниям родителям помогут краткосрочное планирование и накопление средств.
Обновлено вчера в 21:14
Кино

В первый день проката в России новый фильм Тарантино установил рекорд

По словам представителя компании-прокатчика Sony Pictures Releasing Russia, это рекордный стартовый результат среди фильмов режиссера.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия

На МКАД столкнулись пять автомобилей

Пять машин столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы, четыре человека пострадали, перекрыто движение на трёх полосах.
Обновлено в 00:03
Экономика

Продажи лекарств для потенции в России за пять лет выросли на 60%

Продажи лекарств растут В первом полугодии 2019 года было продано 4,5 млн упаковок препаратов для лечения эректильной дисфункции, подсчитала аналитическая компания DSM Group для РБК.
Обновлено в 02:00
Политика

В Госдуме допустили атаку климатическим оружием на Россию

Пожары в Сибири и ливни в Москве вызваны атакой климатического оружия Запада против России - допустил депутат Госдумы Алексей Журавлев.
Обновлено в 02:33
Общество

В Москве в субботу ожидаются небольшой дождь и до 19 градусов тепла

Синоптики прогнозируют облачную погоду и до 19 градусов тепла в Москве в субботу.
Обновлено вчера в 23:04
Политика

Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США

США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
Обновлено вчера в 19:37
Общество

Названы самые распространенные фамилии в России

Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Культура

Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован

В Москве экстренно госпитализирован актер Александр Шувалов.
Обновлено в 03:04
Общество

Бывшая жена Потанина требует от олигарха 6 миллиардов

Бывшая жена Потанина требует от олигарха 6 миллиардов Экс-супруга выставила предпринимателю рекордный иск.
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия

На Кипре задержали разыскиваемого в России бизнесмена

На Кипре местные правоохранители задержали приморского бизнесмена Игоря Польченко, находившегося в международном розыске поь инициативе России.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие

США пригрозили Германии выводом военных баз из страны

Обновлено в 02:28
Политика

МВД Украины подготовило 800 полицейских для возвращения Донбасса

"По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении пресс-службы украинского МВД.
Обновлено вчера в 12:31
Недвижимость

Сбербанк сообщил о снижении ставок по ипотеке для семей с детьми

Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми в рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми».
Обновлено вчера в 08:14
Кино

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Обновлено вчера в 14:53
Общество

В Греции объявили высший уровень пожарной опасности

В ряде регионов Греции объявлен пятый, высший, уровень пожарной опасности в связи с 40-градусной жарой и сильным ветром, сообщила служба гражданской защиты.
Обновлено в 01:42
Гаджеты

Huawei представила дизайн обновленного интерфейса EMUI 10

Обновлено в 02:04
Транспорт

В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту

В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 17:35
Политика

Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента

Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 19:49
Как работают Яндекс.Новости?
Корейский кризисБольше новостей по теме
Главное