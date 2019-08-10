Армия и оружие

КНДР запустила две ракеты в Японское мореРоссийская газета вчера в 22:07

В субботу Северная Корея выпустила два неопознанных снаряда в Японское море у своего восточного побережья со ссылкой на южнокорейских военных. Снаряды были выпущены на рассвете из района вокруг северо-восточного города Хамхунг, говорится в заявлении объединенного штаба Южной Кореи.
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