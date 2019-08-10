КНДР запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на военных. «Северная Корея выпустила два неопознанных снаряда из района города Хамхын в сторону Японского моря»,— сообщает агентство.

Южная Корея заявила о запуске КНДР двух ракет в сторону Японского моря

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