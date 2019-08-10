Армия и оружие
Южная Корея заявила о запуске КНДР двух ракет в сторону Японского моряКоммерсантъ вчера в 18:18
КНДР запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на военных. «Северная Корея выпустила два неопознанных снаряда из района города Хамхын в сторону Японского моря»,— сообщает агентство.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:55, Вашингтон
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины
«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском выросло до 12
Медицинскую помощь в связи с новыми взрывами на военном складе рядом с городом Ачинском Красноярского края оказали 12 пострадавшим, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Обновлено в 06:49
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Общество
Сильный ветер в Москве повалил 150 деревьев за двое суток
Сто пятьдесят деревьев были повалены в Москве 8 и 9 августа из-за сильного ветра, повреждено 36 автомобилей.
Обновлено в 07:34
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки, согласно которым появятся в том числе суточные нормативы вылова, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на Росрыболовство.
Обновлено вчера в 16:40
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
Медведь в США поджёг полицейскую машину
Обновлено в 04:07
Общество
Тишковец предсказал прекращение дождей в Москве
Обновлено в 03:24
Происшествия
После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Промоутер рассказал о причинах разрыва Наргиз и Фадеева
Промоутер Сергей Лавров рассказал газете "Комсомольская правда", почему с певицей Наргиз Закировой сложно работать.
Обновлено вчера в 06:24
Футбол
Жозе Моуринью будет работать экспертом на телеканале Sky Sports
Бывший главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" и английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью будет работать экспертом на британском канале Sky Sports, сообщается на официальном сайте телеканала.
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек
В результате погибли 60 человек, еще 70 были серьезно ранены, сообщает газета The Citizen со ссылкой на полицию.
Обновлено в 06:28
Футбол
Кокорин заявил, что готов играть за «Зенит» бесплатно
Обновлено в 06:34
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено 08 августа в 13:49
Футбол
«Торпедо» обыграло «Луч» и возглавило таблицу ФНЛ
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв — уже второй за неделю
Полиция Копенгагена расследует обстоятельства мощного взрыва, который прогремел в субботу утром возле полицейского участка в столичном районе Нёрребро.
Обновлено в 07:05
Футбол
Костас Манолас: «Борьба за скудетто продлится до последнего тура»
Судьба скудетто будет решена в последнем туре, - сказал Маноас.
Обновлено в 07:46
Политика
YouTube благоприятствует не всем стримам с акций в Москве
В ходе прошлого эфира, который прошел 3 августа трансляции несколько раз блокировалась YouTube, в то время как аналогичные стримы ряда других СМИ и блогеров работали без ограничений.
Обновлено в 05:41
Футбол
На новой форме английского клуба появятся изображения пюре и сосисок
В прошлом сезоне на футболках игроком "Бигдейла" были изображены хот-доги с горчицей и кетчупом, а на выездном комплекте были нарисованы сосиски.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Москве девять человек пострадали в ДТП с автобусом
Обновлено в 07:36
Экономика
Продажи лекарств для потенции в России выросли в 1,6 раза за пять лет
По данным источника, в I полугодии текущего года в России было продано 4,5 млн упаковок препаратов для восстановления утраченной эректильной функции, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период в 2015 году, когда в России было приобретено 2,8 млн таких препаратов.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Пять сотрудников Росатома погибли при испытаниях двигателя
В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников Росатома.
Обновлено в 02:39
Технологии
Марсианский доктор. Как разработчик видеоигр спасет космонавтов
Глассенберг основал Level Ex после того, как почти двадцать лет провел в индустрии видеоигр, где работал над играми по «Звездным войнам» для LucasArts и занимал пост генерального директора Funtactix, пока компанию не приобрел Playtech, разработчик программного обеспечения для азартных онлайн-игр.
Обновлено в 07:00
Политика
Медведев поздравил Медведчука со вторым местом на выборах в Раду
Председатель партии «Единая Россия» (ЕР), премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил лидера украинской политической силы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука со вторым местом на выборах в Верховную Раду, назвав это «весомым результатом».
Обновлено в 06:09
Армия и оружие
Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу
Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11