Политика
КНДР заинтересована в покупке у России новых гражданских самолетовФАН вчера в 11:41
КНДР заинтересована в приобретении у России новых гражданских самолетов для повышения безопасности полетов. Об этом сообщил вице-спикер Государственной думы Сергей Неверов. Политик возглавляет российскую парламентскую делегацию, которая прибыла в Пхеньян с визитом.
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Речь в том числе идёт о покупке двух гражданских пассажирских самолётов, которые обеспечат комфорт и безопасность международных рейсов КНДР.
— Сергей Неверов, российский политикRT на русском вчера в 15:05
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Экономика
Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ
Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 19:15
Политика
Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
Обновлено вчера в 10:49
Хоккей
«Тампа» потерпела третье поражение в серии и находится в шаге от вылета
Нынешняя «Тампа» находится в шаге от того, чтобы установить позорный антирекорд, который никто не сможет перебить.
Обновлено в 00:00
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Общество
«Что не так?». Мониторинг проблем от Общественной палаты
По информации из социальных сетей за прошлую неделю Общественной палатой региона были направлены запросы в ответственные ведомства.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В МЧС рекомендовали тушить пожар на кухне стиральным порошком
Воспламенившийся жир на кухне лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но никак не водой, поскольку горящее масло может разлиться еще больше, и поверхность пожара станет шире.
Обновлено вчера в 02:31
Общество
Власти Сахалина считают туризм стратегическим направлением экономики
Власти Сахалина называют туризм стратегическим направлением экономики региона, потому что его развитие позволит сделать более комфортной жизнь населения и трудоустроить значительную часть местных жителей, сообщил РИА Новости врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Обновлено вчера в 20:27
Политика
Билборды с Порошенко снимут на Украине
На Украине решили снять билборды с изображением украинского лидера Петра Порошенко из-за нарушения законодательства страны.
Обновлено вчера в 18:25
Шоу-бизнес
«Примадонна» российской эстрады Алла Пугачева отмечает юбилей
Алла Пугачева отмечает 70-летие. Будущая народная артистка СССР родилась 15 апреля в Москве.
Обновлено вчера в 23:27
Экономика
«Русал» хочет построить завод в США
Компания собирается производить прокат для автомобилей вместе с Braidy Industries «Русал», в январе добившийся снятия санкций США со своего бизнеса, теперь собирается построить завод в штате Кентукки по выпуску плоского проката для автомобилей вместе с местным производителем таких деталей Braidy Industries.
Обновлено в 00:00
Общество
Температура воздуха опустится до минус 12 градусов
На этой неделе температура воздуха в центральных регионах страны окажется на 1-3 градуса ниже нормы, в том числе и в столичном регионе.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Порошенко рассказал о действиях в случае поражения на выборах
Действующий президент Украины Петр Порошенко рассказал, что будет делать, если он проиграет во втором туре президентских выборов своему сопернику Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора
Обновлено вчера в 07:57
Происшествия
В Канаде мужчина устроил стрельбу в церкви
В церкви в канадском городе Сэлмон-Арм, провинция Британская Колумбия, произошла стрельба, сообщает CBC.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание
Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.
Обновлено вчера в 17:21
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия
Умерла вдова Слободана Милошевича
Обновлено вчера в 15:07
Происшествия
Барах Чемурзиев арестован судом на два месяца
Нальчикский городской суд сегодня принял решение об аресте на два месяца еще одного лидера ингушских протестов - Бараха Чемурзиева.
Обновлено вчера в 15:44
Экономика
«Почта России» предупредила о повышении тарифов на доставку прессы
«Почта России» планирует в 2020 г. повысить тарифы на доставку для издателей печатной прессы, рост может составить до 10%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя гендиректора ФГУП по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослава Мандрона.
Обновлено вчера в 22:35
Экономика
Мэр Якутска сэкономила городу 48 миллионов рублей
Как сообщила мэр Якутска Сардана Авксентьева информагентству ТАСС, городской бюджет сумел сэкономить 48 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:59
Хоккей
Гол Тарасенко не помог «Сент-Луису» обыграть «Виннипег»
Обновлено вчера в 23:11
Армия и оружие
Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией
«Боюсь, что сейчас мы так хорошо Россию не понимаем», - признался американский генерал.
Обновлено вчера в 17:27
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:05
Транспорт
«Автодор» повысил тарифы для платных дорог
Госкомпания «Автодор» вводит сезонные тарифы на платных участках дорог, которые находятся в ее доверительном управлении.
Обновлено вчера в 18:43
Шоу-бизнес
Елена Захарова снималась в фильме на последнем месяце беременности
Актриса и не предполагала, что работать придется на последнем месяце беременности, но съемки фильма постоянно переносились.
Обновлено вчера в 14:37
Армия и оружие
Украинский генерал призвал создать ракеты, способные «достичь Урала»
Украинский генерал, бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Киеву для противодействия России нужны ракеты, которые "доставали бы как минимум до Урала".
Обновлено вчера в 21:51
Футбол
«Ливерпуль» победил «Челси» и вышел на первое место в АПЛ
В рамках 34 тура Английской Премьер-лиги "Ливерпуль" принимал "Челси".
Обновлено вчера в 13:23
Общество
Минприроды заступилось за домашних животных
Министерство природных ресурсов и экологии России вынесло на общественное обсуждение проект постановления кабмина, устанавливающий перечень случаев, допускающих использование в коммерческой деятельности домашних животных.
Обновлено вчера в 20:09
Политика
Трамп собрал более $30 млн на президентскую кампанию за первый квартал
Дональд Трамп собрал более $30 млн пожертвований на проведение своей президентской кампании за первый квартал 2019 года, сообщает в понедельник газета The Hill.
Обновлено вчера в 23:13
Путешествия
Российские туристы рассказали, как выбирают жилье на отдыхе
Компания провела исследование среди 21 500 респондентов по всему миру, включая 1 000 участников из России, и выяснила, что для путешественников является наиболее важным при выборе места проживания на отдыхе, а также какие факторы влияют на желание туристов повторно приезжать в отель, съемное жилье или апартаменты снова.
Обновлено в 00:09