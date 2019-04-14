Политика
КНДР решила купить российские самолетыМосковский Комсомолец 13:13
Северная Корея заинтересовалась приобретением у России гражданских самолетов, рассказал возглавляющий российскую парламентскую делегацию в Пхеньяне депутат Госдумы Сергей Неверов.
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Речь в том числе идёт о покупке двух гражданских пассажирских самолётов, которые обеспечат комфорт и безопасность международных рейсов КНДР.
— Сергей Неверов, российский политикRT на русском 15:05
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:41, Ашберн
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