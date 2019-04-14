КНДР решила купить российские самолетыМосковский Комсомолец 13:13

Речь в том числе идёт о покупке двух гражданских пассажирских самолётов, которые обеспечат комфорт и безопасность международных рейсов КНДР.

Северная Корея заинтересовалась приобретением у России гражданских самолетов, рассказал возглавляющий российскую парламентскую делегацию в Пхеньяне депутат Госдумы Сергей Неверов.

Общество В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.

Шоу-бизнес Обнародовано «секретное» видео с Юлией Началовой Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева обнародовала видеозапись, сделанную за несколько месяцев до смерти звезды, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РЕН.

Экономика «Восточный» из дела Калви отчитался о прибыли и росте безнадежных ссуд В 2018 году, следует из отчетности банка, его капитал сократился до 34 млрд руб. (с 37,5 млрд руб.), на этом фоне немного снизился норматив достаточности капитала (H1.0), до 9,2% против 9,8% годом ранее (минимально допустимый ЦБ показатель — 8%).

Авто В России насчитали почти 13 тысяч люксовых автомобилей Еще по 1,2 тыс. единиц приходится на Подмосковье и Санкт-Петербург, а лидерство среди нестоличных регионов оказалось за Краснодарским краем, где насчитали 391 люксовый автомобиль.

Происшествия В Костромской области нашли тело одного из пропавших мальчиков В Костромской области обнаружили тело одного из пропавших мальчиков, которые 6 апреля вышли на прогулку в посёлке Лесобаза и не вернулись домой.

Происшествия В Забайкалье степной пожар уничтожил около 200 коз и овец В Забайкальском крае сгорели две чабанские стоянки близ села Хада-Булак Борзинского района, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Космос Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.

Политика Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Происшествия Фермер из Флориды погиб от когтей своего казуара Предполагается, что мужчина случайно споткнулся и упал, а казуар нанес ему смертельный удар своими когтями, сообщает ТАСС, ссылаясь на газету The Gainesville Sun.

Футбол «ПСЖ» пропустил пять мячей от «Лилля» в чемпионате Франции В рамках 32-го тура чемпионата Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" в гостях был разгромлен "Лиллем" со счетом 1:5. Последний раз "ПСЖ" пропускал пять мячей во внутреннем первенстве в декабре 2000 года.

Важное за сутки «Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.

Здоровье Родителям Матвея из Рубцовска требуется разрешение на ввоз лекарства Отец 11-месячного Матвея из Рубцовска, страдающего редким и тяжелым заболеванием, опубликовал видеообращение с просьбой о помощи.

Общество Работодателям запретили включать оплату выходных в МРОТ Работодателям запретили учитывать выплаты за работу в выходные и праздничные дни при проверке зарплаты на соответствие закону о минимальных размерах оплаты труда (МРОТ).

Автоспорт Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1» Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.

Происшествия Мусульмане и праворадикалы устроили беспорядки в Копенгагене Акция праворадикалов в мусульманском квартале в Копенгагене привела к беспорядкам, сообщают СМИ.

Общество «Ставропольский бройлер» подал иск к Елене Малышевой и Первому каналу Компания "Ставропольский бройлер", входящая в крупный российский агрохолдинг "Ресурс", подала в арбитражный суд Москвы иск к редакции передачи "Здоровье с Еленой Малышевой" и Первому каналу, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Политика Стало известно, когда Ким Чен Ын может приехать в Россию Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию на следующей неделе. Об этом сообщает Ренхап со ссылкой на источники.

Политика Социал-демократы победили на парламентских выборах в Финляндии Социал-демократическая партия Финляндии (СДПФ), по предварительным данным, стала победителем на парламентских выборах в Финляндии после подсчета 99,9% голосов избирателей.

Общество Миллион в месяц. Сколько зарабатывают российские священники В российских регионах священники получают меньше, там ежемесячные доходы начинаются от 20 тысяч рублей и могут достигать 200 тысяч рублей.