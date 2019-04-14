КНДР рассматривает возможность покупки у России двух самолётовRT на русском 15:05

Речь в том числе идёт о покупке двух гражданских пассажирских самолётов, которые обеспечат комфорт и безопасность международных рейсов КНДР.

КНДР рассматривает возможность покупки двух российских гражданских самолётов, этот вопрос обсуждался во время встречи делегации Госдумы с замминистра иностранных дел Северной Кореи Им Чхон Илем.

КНДР рассматривает возможность покупки у России двух самолётов

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