Политика
КНДР рассматривает возможность покупки у России двух самолётовRT на русском 15:05
КНДР рассматривает возможность покупки двух российских гражданских самолётов, этот вопрос обсуждался во время встречи делегации Госдумы с замминистра иностранных дел Северной Кореи Им Чхон Илем.
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Речь в том числе идёт о покупке двух гражданских пассажирских самолётов, которые обеспечат комфорт и безопасность международных рейсов КНДР.
— Сергей Неверов, российский политикRT на русском 15:05
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