Политика
КНДР рассматривает возможность покупки у России двух самолётовRT на русском 15:05
КНДР рассматривает возможность покупки двух российских гражданских самолётов, этот вопрос обсуждался во время встречи делегации Госдумы с замминистра иностранных дел Северной Кореи Им Чхон Илем.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:35, Ашберн
Политика
В Кремле оценили позицию Турции по С-400
Обновлено в 07:08
Политика
Акционеры Facebook попросили сместить Марка Цукерберга
Действия Марка Цукерберга вызвали недовольство акционеров компании Facebook.
Обновлено вчера в 19:16
Шоу-бизнес
Полина Гагарина заняла 5 место на шоу «Singer» в Китае
Обновлено в 13:26
Кино
Умерла звезда фильмов Бергмана Биби Андерссон
Обновлено в 14:58
Армия и оружие
Генерал Скапаротти обеспокоен натовским незнанием россиян
Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти обеспокоен тем, что военнослужащие западных стран недостаточно плотно общаются с представителями Вооруженных сил России.
Обновлено в 14:10
Политика
Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского
Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", передает "Интерфакс".
Обновлено в 15:08
Футбол
«Ростов» обыграл на своем поле «Спартак»
В последнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги встречались "Ростов" и "Спартак". Победа осталась за дончанами - 2:1.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес
Сын Ирины Линдт и Валерия Золотухина увлекается творчеством отца
Актриса Ирина Линдт воспитывает сына Ивана, рожденного в ее браке со знаменитым актером Валерием Золотухиным.
Обновлено в 05:51
Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
На Крымском мосту началась укладка рельсов со стороны Керчи.
Обновлено в 14:53
Политика
Гуайдо обвинил Кубу и Россию в военной интервенции в Венесуэлу
Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о незаконном нахождении российских и кубинских военных на территории страны.
Обновлено в 15:17
Хоккей
Хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом»
Как сообщает пресс-служба «Вегаса», 26-летний российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом на один сезон.
Обновлено в 13:45
Армия и оружие
В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»
Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.
Обновлено в 13:48
Происшествия
Умерла вдова Слободана Милошевича
Обновлено в 15:19
Авто
Автомобили Ravon начнут собирать в России
По их данным, в этом году на рынок РФ поступят автомобили, исключительно импортированные из Узбекистана.
Обновлено в 13:00
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Происшествия
МВД Дагестана подтвердило задержание и.о. начальника ОМВД Каспийска
Ранее источник в правоохранительных структурах республики сообщил ТАСС, что Ашикова задержали по подозрению в соучастии финансированию терроризма по делу его брата, бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова.
Обновлено в 14:17
Экономика
Важные события недели с 15 по 19 апреля
Экономический календарь в понедельник не изобилует важными событиями, а в пятницу по причине Страстной пятницы многие рынки Европы и США будут закрыты.
Обновлено в 16:02
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» и вновь возглавил чемпионат Англии
Обновлено в 14:28
Общество
Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Водолеи флиртуют, Весы скучают
Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Водолеи флиртуют, Весы скучают Полный гороскоп для всех знаков зодиака.
Обновлено вчера в 17:10
Политика
Бабченко пожаловался на нехватку денег
Журналист Аркадий Бабченко, который вместе с СБУ инсценировал собственное убийство, пожаловался на нехватку денег.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Татьяна Навка успешно дебютировала на музыкальной сцене
Вчера, тринадцатого апреля, звездная фигуристка Татьяна Навка отмечала свой 44-й день рождения.
Обновлено в 10:56
Происшествия
В пригороде Брюсселя задержали подозреваемого в терроризме
Полиция задержала в пригороде Брюсселя 22-летнего подозреваемого в рамках дела о терроризме, сообщило издание Derniere Heure.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой
Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено в 11:42
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено в 16:06
Происшествия
Фермер в США погиб после нападения казуара
Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Гаджеты
Эксперты подготовили четыре правила для лучшей подзарядки телефона
Эксперты определили четыре правила, которые помогут владельцу смартфона дольше оставаться с полной подзарядкой аккумулятора.
Обновлено вчера в 05:52
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли официально расторгли брак
Анджелина и Брэд познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". Их брак продлился всего два года.
Обновлено в 09:24