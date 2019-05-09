Армия и оружие

КНДР провела запуск неопознанных ракет в сторону ЯпонииРБК 06:59

В субботу, 4 мая, военные КНДР провели запуск нескольких ракет малой дальности из города Вонсана на восточном побережье в направлении Японского моря. По оценкам Сеула, они пролетели от 70 до 200 км, прежде чем упасть в море.
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