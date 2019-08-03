с чего всё началось

Испытания управляемых ракет большой мощности системы залпового огня провело Министерство обороны Северной Кореи 2 августа, сообщает Центральное информационное агентство республики. По данным агентства, глава Северной Кореи Ким Чен Ын лично присутствовал и следил за пуском ракет.

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Финансы Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.

Политика США сделали исключения из санкций против России США сделали несколько исключений из новых санкций, введенных в отношении России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

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Общество Составлен рейтинг регионов РФ по числу пациентов с расстройствами психики Министерство здравоохранения РФ назвало регионы, в которых было выявлено наибольшее число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства.

Футбол «Реал» ведет борьбу за Бруну Фернандеша Полузащитник "Спортинга" и национальной команды Португалии Бруну Фернандеш попал в сферу интересов мадридского "Реала", сообщает Record.

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Культура Военные медали Смоктуновского хранит Музей Победы После смерти актера, в 1994 году, обе медали и одно удостоверение, сохранившееся в семье, в дар Музею Победы передала его дочь Мария Смоктуновская.

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Экономика Работающим пенсионерам России повысят пенсии С завтрашнего дня, 1 августа, впервые за последние три года в нашей стране проиндексируют пенсии пожилых граждан, которые не прекратили трудиться после наступления пенсионного возраста Пенсии работающим пенсионерам будут пересчитываться автоматически, никаких заявлений по этому поводу от них не ждут.

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