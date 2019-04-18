Армия и оружие

КНДР провела испытания нового тактического управляемого оружияВести.Ru вчера в 23:07

Северная Корея испытала новое тактическое управляемое оружие в присутствии своего руководителя Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство ЦТАК. О каком именно оружии "нового типа" идёт речь, не уточняется, зато упоминаются "особенный метод наведения и мощная боеголовка" образца.
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В Южной Корее рассказали подробности об испытании КНДР нового оружия

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КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие

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Boeing завершила финальное испытание обновленного 737 MAX

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В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.
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Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.
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Поправки к ст. 44 закона «О связи» призваны ужесточить правила распространения сим-карт.
Обновлено в 01:19
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Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.
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«Ъ» узнал о визите советника Трампа в Москву

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Российский посол оценил убытки Эстонии от санкций против России

Согласно оценке посла России в Таллине Александра Петрова, убытки Эстонии от введенных против нашей страны санкций составляют сотни миллионов евро.
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Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие

Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
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