Армия и оружие
КНДР провела испытания нового тактического управляемого оружияВести.Ru вчера в 23:07
Северная Корея испытала новое тактическое управляемое оружие в присутствии своего руководителя Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство ЦТАК. О каком именно оружии "нового типа" идёт речь, не уточняется, зато упоминаются "особенный метод наведения и мощная боеголовка" образца.
Читать в источнике
Оценить53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 02:48, Ашберн
Наука
Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника
Обновлено вчера в 20:22
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефира
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Политика
Коломойский намерен вернуться на Украину
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что вернется на Украину после победы шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах.
Обновлено вчера в 21:56
Экономика
В России могут ввести новый экологический налог
Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Минкультуры не планировало собирать бюджетные средства на Нотр-Дам
Министерство культуры РФ направит лучших реставраторов во Францию для помощи в восстановлении Нотр-Дама, если Франция обратится с такой просьбой, однако ведомство не планировало собирать бюджетные средства на восстановление пострадавшего от пожара парижского собора.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Актера из продолжения «На игле» застрелили в Шотландии
Картина режиссера Дэнни Бойла стала продолжением его фильма 1995 года «На игле» с Юэном МакГрегором, Юэном Бремнером и Джонни Ли Миллером в главных ролях.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией
ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.
Обновлено вчера в 21:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками
Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Наука
Ученые рассказали, как вычислить неверного мужчину по лицу
Исследователи из Университета Западной Австралии придумали, как определить неверных мужчин по лицу.
Обновлено в 02:23
Политика
Boeing завершила финальное испытание обновленного 737 MAX
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Депутат Рады: Порошенко готовится сорвать выборы
В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия
Панкратова-Черного сняли с самолета в Барнауле
Обновлено вчера в 06:38
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе
Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.
Обновлено в 01:44
Футбол
«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» установили рекорд Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 18:46
Шоу-бизнес
Алла Духова вывела дочку Кристины Орбакайте на большую сцену
Театр с юбилеем поздравили: Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией, Аркадий Укупник с дочкой Софией, Евгений Болдин с маленькой Машей, а также Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Анастасия Задорина, Игорь Гуляев и дети Жасмин и Юлии Барановской.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
Ужесточающий правила распространения сим-карт законопроект доработают
Поправки к ст. 44 закона «О связи» призваны ужесточить правила распространения сим-карт.
Обновлено в 01:19
Политика
Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных
Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.
Обновлено вчера в 19:15
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено вчера в 12:45
Технологии
Самолет со сверхкоротким взлетом задумали создать в России
В России начали работать над созданием демонстратора самолета со сверхкоротким взлетом и посадкой, сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
Обновлено в 02:21
Политика
«Ъ» узнал о визите советника Трампа в Москву
Фиона Хилл, которая является советником президента США Дональда Трампа по России, посетила Москву. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 19:35
Политика
Российский посол оценил убытки Эстонии от санкций против России
Согласно оценке посла России в Таллине Александра Петрова, убытки Эстонии от введенных против нашей страны санкций составляют сотни миллионов евро.
Обновлено в 02:06
Космос
В НПО имени Лавочкина предложили отправить миссию к астероиду Апофис
Научно-производственное объединение имени Лавочкина предлагает осуществить демонстрационный полет автоматической межпланетной станции к астероиду Апофис, чтобы оценить вероятность его столкновения с Землей и испытать оборудование для доставки грунта со спутника Марса Фобоса, сообщается в выпускаемом предприятием журнале "Вестник НПО имени С.А. Лавочкина".
Обновлено вчера в 21:20
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие
Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени
Обновлено вчера в 12:42
Энергетика
ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти
В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента.
Обновлено вчера в 13:26
Шоу-бизнес
Саша Савельева и Кирилл Сафонов отметили 9 лет совместной жизни
В этом году супруги празднуют не только рождение первенца, но и 9 лет со дня свадьбы.
Обновлено вчера в 11:49
Экономика
Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу
В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
Обновлено в 01:49