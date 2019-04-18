Армия и оружие

КНДР провела испытания нового тактического управляемого оружияВести.Ru вчера в 23:07

Северная Корея испытала новое тактическое управляемое оружие в присутствии своего руководителя Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство ЦТАК. О каком именно оружии "нового типа" идёт речь, не уточняется, зато упоминаются "особенный метод наведения и мощная боеголовка".
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Косачев об испытаниях КНДР: Пхеньян напоминает, что не поддастся санкциям

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В Южной Корее рассказали подробности об испытании КНДР нового оружия

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Шаманов расценил испытание нового оружия в КНДР как попытку напомнить о себе

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КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие

РБКвчера в 20:19

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Известиявчера в 19:30
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Политика

Генпрокурор США заявил об отсутствии сговора Трампа с Россией

Генпрокурор США Ричард Барр подтвердил, что сговора Дональда Трампа или других американцев с Россией на выборах в 2016 году не было.
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Астраханским депутатам запретили материться в интернете

Мера связана с тем, что депутаты активно и «не всегда корректно» общаются в интернете, что дискредитирует работу думы.
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Шоу-бизнес

На вдову Дмитрия Марьянова подали в суд из-за наследства

На Ксению Бик, вдову известного российского актера Дмитрия Марьянова, подали в суд.
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Политика

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2. Украину оставили без нефти, газа и угля Главным пунктом новых российских ограничений значится нефтяное эмбарго.
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Армия и оружие

ДНР: Украинский морпех расстрелял своих сослуживцев из автомата

«Военнослужащий 35-й бригады морской пехоты устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий матрос Иващенко Ю. Ю. погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести», — рассказал Безсонов.
Обновлено в 03:40
Происшествия

В Челябинске ликвидировали открытое горение в бизнес-центре

Открытое горение в здании бизнес-центра "Аврора" в Челябинске удалось ликвидировать на площади 310 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Происшествия

В ДТП на углу Невского проспекта и Фонтанки пешехода сбросило в реку

Новое ДТП с пострадавшими произошло на набережной реки Фонтанки на пересечении с Невским проспектом.
Обновлено в 10:13
Кино

Фото: HBO представил кадры второго эпизода «Игры престолов»

Канал HBO решил скрасить томительное ожидание и после промо-ролика представил вниманию зрителей 14 кадров из будущей серии.
Обновлено в 02:38
Экономика

В России зафиксировали резкое сокращение среднего класса

Резкое сокращение среднего класса зафиксировали в 2015-2017 годах.
Обновлено в 04:30
Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки кефира

По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Политика

Коломойский нанёс удар под дых падающему Порошенко

Решение отобрать банк у Коломойского было ранее инициировано лично Петром Порошенко.
Обновлено в 08:32
Здоровье

Льготы по ипотеке помогут в лечении больных

Льготная ипотека вводится для медиков, приехавших во Владимирскую область из других регионов.
Обновлено в 09:50
Происшествия

На Южном Урале поймали рэкетиров, вымогавших деньги у военных

Как сообщают в пресс-службе УФСБ России по Центральному военному округу, выходцы из республик Северного Кавказа и стран СНГ после окончания военной службы по призыву остались в окрестностях гарнизона в Челябинской области.
Обновлено в 09:00
Политика

Захарова назвала утверждения об изоляции Крыма мифом

Межнациональные отношения Захарова подчеркнула, что несмотря на распространяемую за рубежом информацию об этнических противоречиях и нарушениях прав человека в Крыму, на полуострове установилась атмосфера межнационального согласия, чему во многом способствовал принятый в РФ пакет законов.
Обновлено в 09:03
Политика

Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:18
Политика

Зеленский назвал героизацию Бандеры «классной»

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что нормально относится к процессу декоммунизации и Степану Бандере.
Обновлено в 08:42
Общество

Писателя Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву

Консилиум врачей принял решение о возможности транспортировки писателя Дмитрия Быкова из уфимской больницы в московскую клинику, сообщил «Интерфаксу» председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Обновлено в 09:23
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб

На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.
Обновлено в 08:50
Футбол

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» установили рекорд Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 18:46
Футбол

У Ярослава Ракицкого родился сын

В апреле 2017 году у пары родилась дочь. Ракицкий перешел в "Зенит" из донецкого "Шахтера" 28 января.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Общество

Дочь Навального поступила в Стэнфордский университет

Дочь российского оппозиционера Алексея Навального Дарья Навальная рассказала, что будет учиться в США в один из самых престижных университетов США.
Обновлено в 09:24
Кино

Фильм «Братство» не покажут на ММКФ по просьбе воинов-афганцев

Фильм Павла Лунгина "Братство" не покажут на закрытии 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), как это планировалось ранее, по просьбе ветеранов боевых действий в Афганистане, которых кино оскорбило.
Обновлено в 09:18
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Медведев рассказал Госдуме о борьбе с бедностью

Российский премьер Дмитрий Медведев в ходе своего отчета перед Госдумой обозначил основные направления борьбы с бедностью.
Обновлено вчера в 07:25
Экономика

Медведев поддержал идею объединения полисов ОСАГО и каско

17 апреля 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал идею объединения полисов ОСАГО и каско.
Обновлено в 02:49
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Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни

Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
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В Польше рассказали о предложении премьера Венгрии «разделить Украину»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Варшаве «разделить Украину». Об этом сообщил польский депутат Славомир Нитрас.
Обновлено в 10:11
Экономика

Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России

Крупнейший акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон возглавил список 200 самых богатых российских предпринимателей, подготовленный изданием Forbes.
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Водка в России оказалась нелегальной на треть

Около трети водки, проверенной Росалкогольрегулированием в 2018 году, оказалась нелегальной.
Обновлено в 08:10
Финансы

Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого года

Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 18 апреля, опустился ниже 72 руб. К 15.09 мск евро подешевел на 11 коп. к закрытию среды – до 71,99 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 72 руб. 25 мая прошлого года.
Обновлено в 08:13
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