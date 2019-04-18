Армия и оружие
КНДР провела испытания нового тактического управляемого оружияВести.Ru вчера в 23:07
Северная Корея испытала новое тактическое управляемое оружие в присутствии своего руководителя Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство ЦТАК. О каком именно оружии "нового типа" идёт речь, не уточняется, зато упоминаются "особенный метод наведения и мощная боеголовка".
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