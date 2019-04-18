КНДР провела испытания нового тактического управляемого оружияВести.Ru вчера в 23:07

Северная Корея испытала новое тактическое управляемое оружие в присутствии своего руководителя Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство ЦТАК. О каком именно оружии "нового типа" идёт речь, не уточняется, зато упоминаются "особенный метод наведения и мощная боеголовка" образца.

Происшествия В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.

Общество «Роскачество» назвало лучшие марки кефира По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.

Происшествия Бригада врачей из Москвы вылетает в Уфу для помощи Дмитрию Быкову Ранее и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что 16 апреля 51-летнего Дмитрия Быкова доставили в больницу Уфы с борта самолета в тяжелом состоянии и с нарушением сознания.

Политика Time снова не включил Путина в список самых влиятельных людей мира Журнал Time второй год подряд не включил президента России Владимира Путина в список 100 самых влиятельных людей мира.

Происшествия СК завел дело на сообщившего информацию о ВИЧ у 7-летнего мальчика Следователем возбуждено уголовное дело по части первой статьи 137-ой УК РФ по факту нарушения неприкосновенности частной жизни, проинформировали в пресс-службе СУ СК России по новосибирской области.

Футбол 14-летний форвард «Чертаново» забил гол «Спартаку» с углового 14-летний нападающий "Чертаново" Сергей Пиняев, дважды побывавший на стажировке в "Манчестер Юнайтед", забил гол прямым ударом с углового в матче полуфинала первенства России среди команд, составленных из игроков 2004 года рождения.

Экономика Новый экологический налог могут ввести в России В правительстве рассматривают возможность заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

Происшествия Актера из продолжения «На игле» застрелили в Шотландии Картина режиссера Дэнни Бойла стала продолжением его фильма 1995 года «На игле» с Юэном МакГрегором, Юэном Бремнером и Джонни Ли Миллером в главных ролях.

Шоу-бизнес Знаменитые хиты Аллы Пугачевой Кремлевский дворец встречал стоя 17 апреля в Кремлевском дворце прошел долгожданный юбилейный концерт легендарной российской певицы Аллы Пугачевой.

Авто Hyundai представил свой самый дешевый кроссовер Компания Hyundai рассекретила свой новый компактный кроссовер Venue, который стал самым маленьким SUV в линейке южнокорейского бренда.

Происшествия ФСБ нашла хищения в НИИ Минобороны по защите от биологического оружия Расследованием хищений в 48-м ЦНИИ занимались ФСБ и военное следственное управление СК по Ракетным войскам стратегического назначения.

Происшествия В московском офисе «Росбалта» идут обыски Следователи Следственного комитета РФ и сотрудники полиции проводят обыски в московском офисе информационного агентства "Росбалт".

Здоровье Свердловчан лечат лучшие терапевт и хирург России Одним из трех победителей в номинации "Лучший хирург" стал Константин Казанцев.

Авто Стартовали продажи новой «Буханки» от УАЗ В России начались продажи нового УАЗ «Комби Трофи», именуемого в народе «Буханкой».

Шоу-бизнес Появились кадры прогулки Саши Савельевой с новорожденным сыном В микроблоге Сафонова появилось короткое видео, где Савельева гуляет на природе с коляской.

Культура Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.

Наука Названы вызывающие рак кишечника продукты Ученые из Оксфордского университета доказали, что даже умеренное потребление красного мяса, особенно переработанного, значительно повышает вероятность заболеть раком кишечника.

Хоккей Никита Гусев не уверен, что сыграет за «Вегас» в плей-офф Бывший форвард петербургского СКА Никита Гусев, который теперь выступает за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас», заявил, что пока не знает, сможет ли он сыграть за свой новый клуб в плей-офф турнира.

Экономика Майские указы по зарплатам бюджетников выполнили четыре региона из 85 Лишь четыре региона РФ к концу 2018 года достигли целевых показателей по зарплатам бюджетников, которые президент Владимир Путин поручил повысить в рамках своих майских указах.