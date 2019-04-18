Политика

КНДР потребовала заменить госсекретаря Помпео на переговорахМосковский Комсомолец 04:29

КНДР потребовала заменить на переговорах с США госсекретаря Майка Помпео, сообщает агентство Рёнхап. Об этом говорится в заявлении директора департамента США в МИД КНДР Квон Чон Гука. Он уверен, что на переговорах нужен «более дружелюбный» и опытный переговорщик, нежели Помпео.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
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Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Ранее был директором Центрального разведывательного управления.
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