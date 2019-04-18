Политика
КНДР потребовала заменить Помпео на переговорахNews.ru 03:59
Министерство иностранных дел Северной Кореи потребовало, чтобы в числе участников переговоров по денуклеаризации полуострова не было госсекретаря США Майка Помпео.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 11:54, Ашберн
Шоу-бизнес
Тата Карапетян дала первое интервью после ухода мужа к Виктории Лопыревой
Обновлено в 11:42
Экономика
Pinterest надеется выручить $1,4 млрд в ходе IPO
Pinterest надеется продать 75 млн бумаг по $19 за акцию. Таким образом, в ходе IPO компания может привлечь более $1,4 млрд.
Обновлено в 06:45
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка
Суд признал противоправными решения нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Госпитализирован писатель Дмитрий Быков
Известный российский писатель, поэт, публицист, литературный критик, теле- и радиоведущий Дмитрий Быков, знаменитый своими яркими и ироничными произведениями и высказываниями, был госпитализирован в одну из больниц в Уфе.
Обновлено вчера в 04:31
Общество
Треть водки в России оказалась нелегальной
Почти треть водки в России оказалась нелегальной.
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Политика
Опубликованы окончательные рейтинги кандидатов в президенты Украины
62% опрошенных верят, что следующим президентом Украины станет Зеленский, 17% - Порошенко.
Обновлено в 09:12
Общество
Навальный утверждает, что жена-пенсионерка депутата Слуцкого купила Bentley за 28 млн рублей
Жена депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого ранее пытались обвинить в домогательствах, в прошлом году якобы купила автомобиль Bentley Mulsanne за 28 млн рублей.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Футбол
Российскому футболу придумывают новый лимит на легионеров
Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал ТАСС о том, что РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров в высшем дивизионе чемпионата страны.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста
Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста На днях СМИ сообщили, что солист "Иванушек" развелся с женой после 17 лет брака.
Обновлено в 07:47
Политика
Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу
Кандидат на пост президента Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу.
Обновлено в 05:20
Экономика
Реальные доходы россиян снизились на 2,3%
Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в данных Росстата (.pdf).
Обновлено в 09:49
Экономика
Компания Дерипаски просит у государства 30 млрд рублей
Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст письма, компания просила выделить средства в качестве господдержки.
Обновлено вчера в 22:57
Здоровье
Учёные выяснили, что собаки продлевают жизнь своим хозяевам
Учёные пришли к выводу, что собаки продлевают жизнь свои хозяевам, так как заставляют их вести более активный образ жизни, пишут РИА Новости.
Обновлено в 11:33
Футбол
Россия сохранила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА
Россия сумела сохранить шестое место в таблице УЕФА. Вчера Португалия лишилась в Лиге чемпионов "Порту" и уже не сумеет догнать россиян.
Обновлено в 09:29
Происшествия
В центре Петербурга автомобиль наехал на пешеходов
Четыре человека пострадали из-за столкновения двух автомобилей на перекресте у Аничкова моста центре Петербурга, сообщает пресс-служба главка МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 10:45
Авто
Toyota представила новый ProAce City
Выпускать Toyota ProAce City будут в нескольких модификациях, зависящих от длины (4,4 и 4,7 метра) и типа кузова (фургон, грузопассажирский фургон и пассажирский фургон).
Обновлено в 11:14
Экономика
Минфин допустил объединение каско с ОСАГО
Минфин одобрил идею создания универсального полиса на базе ОСАГО и каско.
Обновлено в 11:03
Здоровье
Более 150 млн руб. выделили на оказание авиамедпомощи жителям удаленных сел Омской области
Более 150 млн рублей направлено в 2019 году в рамках национального проекта "Здравоохранение" на организацию вылетов санитарной авиации в удаленные населенные пункты Омской области, рассказал в четверг ТАСС министр здравоохранения региона Дмитрий Вьюшков.
Обновлено в 06:01
Общество
Дочь Навального поступила в Стэнфордский университет
Дочь российского оппозиционера Алексея Навального Дарья Навальная рассказала, что будет учиться в США в один из самых престижных университетов США.
Обновлено в 09:24
Хоккей
Путин заинтересован в участии клуба из Франции в КХЛ
Владимир Путин предложил французскому бизнесу помочь клубу из Франции принять участие в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 11:28
Происшествия
В Москве задержали двоих мужчин со скелетом в сумке
На востоке Москвы задержали двоих мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета женщины, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по столице.
Обновлено в 11:33
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Кино
Михалков назвал «Братство» Лунгина клишированным
Режиссёр Никита Михалков прокомментировал невключение фильма Павла Лунгина «Братство» в программу 41-го Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 09:24
Политика
Минюст США опубликовал отредактированный доклад Мюллера
Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в выборы.
Обновлено в 11:28
Футбол
Диего Коста отказался от тренировок с «Атлетико»
Обновлено в 09:53
Происшествия
В московской редакции «Росбалта» прошли обыски
Ульянов сообщил, что обыски проводятся якобы в связи с прошлогодним уголовным делом по фактам клеветы в отношении Алишера Усманова со стороны одного из сотрудников агентства.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала умилительное фото дочери Маши
Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз в прошлом году. Телеведущая подарила жизнь дочери Маше.
Обновлено в 03:48
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб
На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.
Обновлено в 08:50