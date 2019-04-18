Политика

КНДР потребовала заменить Помпео на переговорахNews.ru 03:59

Министерство иностранных дел Северной Кореи потребовало, чтобы в числе участников переговоров по денуклеаризации полуострова не было госсекретаря США Майка Помпео.
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Пхеньян потребовал заменить Помпео в случае новых переговоров

РБК05:10

В Совфеде оценили требование КНДР заменить Помпео на переговорах

RT на русском05:10

СМИ: КНДР требует заменить Помпео на переговорах по денуклеаризации

ТАСС03:52

КНДР потребовала заменить Помпео на переговорах

News.ru03:59

КНДР требует заменить Помпео на переговорах по денуклеаризации

Комсомольская правда03:57

«Сует свой нос»: КНДР требует заменить Помпео на переговорах с США

Газета.Ru04:00

КНДР потребовала заменить Помпео кем-то «осторожным и зрелым»

Интерфакс03:39
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Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

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Политика

Зеленский опередил Порошенко во всех возрастных категориях

Ранее Зеленский допустил роспуск Рады. Выборы президента прошли на Украине 31 марта.
Обновлено в 04:52
Авто

Новый Subaru Outback получил турбомотор и большой планшет

Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
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Путин обсудит с Воробьевым и Дитрихом транспортные развязки в Химках

Д.Песков напомнил, что в конце прошлой недели во время посещения НПО "Энергомаш" президент пообещал разобраться с этим вопросом сотрудникам предприятия, которые пожаловались на недостатки транспортной инфраструктуры между старыми и новыми Химками, из-за которых два района фактически разделены.
Обновлено в 05:02
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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину.
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Семак: «„Зенит“ вниз таблицы не смотрит. Догонять всегда проще»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча с «Краснодаром» в рамках 24-го тура чемпионата России отметил психологическое давление на команду из-за плотности в турнирной таблице.
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Футбол

«Аякс» хочет продлить контракт с тренером тен Хагом до 2024 года

Действующее соглашение 49-летнего голландского специалиста рассчитано до лета 2020 года. «Аякс» предложит тен Хагу контракт до 2024-го.
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Армия и оружие

Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией

По словам Турчинова, ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ) следует отнести к террористическим организациям, директора ФСБ Александра Бортникова внести как террориста в базу Интерпола, а Россию признать страной, распространяющей терроризм, сообщает пресс-служба СНБО.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Новосибирской области завели дело из-за травли ребенка с ВИЧ

Следователи возбудили уголовное дело о неприкосновенности частной жизни по факту нарушения прав ребенка с ВИЧ и его семьи, которую выживают из города, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Кадетство» Ирина Цывина

Скончалась известная российская актриса Ирина Цывина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подругу артистки Ксению Хаирову.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Сбившему курсанта МЧС воронежцу предъявили обвинение

Сотрудники регуправления Следственного комитета (СКР) предъявили обвинение 45-летнему водителю Mercedes, сбившему в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено в 04:12
Гаджеты

Список мониторов NVIDIA G-Sync Compatible пополнят ещё семь моделей

Gigabyte Aorus AD27QD Напомним, что обозначение G-Sync Compatible компания NVIDIA присваивает мониторам, которые поддерживают технологию Adaptive Sync (также известна как AMD FreeSync) и были протестированы самой компанией на соответствие её собственным стандартам технологии G-Sync.
Обновлено в 01:36
Происшествия

На железнодорожной станции под Воронежем нашли бомбу

По данным издания, взрывное устройство нашли рабочие пропарочного парка, оно было закреплено под вагоном со стальными заготовками.
Обновлено в 05:40
Политика

Госдума приняла повышающий пенсии ветеранам войны закон

На пленарном заседании депутаты Государственной думы России утвердили правительственный закон, вносящий изменения в систему расчета доплат к пенсионным выплатам ветеранам Великой Отечественной войны, что позволит увеличить пенсии ветеранам-участникам войны в среднем на 9,5 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 04:56
Футбол

Челси – Славия Прага. Александр Шмурнов: «снова поставлю на Челси»

Прогноз Александра Шмурнова: Забив мяч на последних минутах игры в Праге, Челси по сути обеспечил себе путёвку в полуфинал, а, главное, доказал, что настроен идти в Лиге Европы до конца.
Обновлено вчера в 21:02
Футбол

Роналду настроен покинуть «Ювентус» из-за вылета из Лиги чемпионов

Португальский форвард Криштиану Роналду рассматривает вариант с уходом из туринского "Ювентуса" по завершении следующего сезона, информирует Sport.es.
Обновлено в 05:34
Спорт

Жена Кокорина: ребята за обычную драку сидят уже полгода

Жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова высказала опасения, что ее мужу, а также Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому могут дать реальный срок.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие

Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море

Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Происшествия

В Петербурге оперативники пришли с проверкой в Большой театр кукол

В Северной столице в здании Большого театра кукол на улице Некрасова проводятся оперативные мероприятия.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие

Штурмовая авиация ЮВО усилена четырьмя Су-25СМ3 «Суперграч»

Обновлено в 03:59
Происшествия

На Тайване произошло сильное землетрясение

Обновлено в 02:09
Армия и оружие

Россия отправит на металлолом два атомных крейсера

Россия, испытывая острый дефицит в кораблях дальней морской зоны, отправляет в утиль сразу два атомных крейсера проекта 1144 "Орлан" и пять атомных подлодок.
Обновлено в 05:10
Путешествия

Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Происшествия

В московском офисе информагентства «Росбалт» проходят обыски

Следователи совместно с сотрудниками полиции проводят обыски в московском офис информационного агентства «Росбалт», сообщили 18 апреля в редакции издания.
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Происшествия

В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»

Бывший боксер Брэдли Уэлш, сыгравший в фильме «На игле-2», был убит в Эдинбурге, сообщают Би-би-си и The Scotsman.
Обновлено в 04:15
Происшествия

В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора

На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.
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Минкультуры не планировало собирать бюджетные средства на Нотр-Дам

"Не призывал министр [Владимир Мединский] собирать деньги, тем более не обещал перевести в Париж бюджетные средства в ущерб нашим собственным объектам культурного наследия", - процитировали Манилову в четверг ТАСС в пресс-службе Минкультуры.
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Путин встретится с президентом Эстонии в четверг

Российский президент Владимир Путин проведет встречу с коллегой из Эстонии Керсти Кальюлайд в четверг, 18 апреля.
Обновлено вчера в 08:10
Футбол

Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Исход противостояния с «Тоттенхэмом» в четвертьфинале Лиги чемпионов прокомментировал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
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Рассекречен компактный кроссовер Lincoln Corsair

В преддверии автосалона в Нью-Йорке Lincoln в рамках специального мероприятия представил свой новый кроссовер Corsair, который станет самым маленьким SUV бренда и сменит модель MKC.
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Ранее был директором Центрального разведывательного управления.
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