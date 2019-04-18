Политика
КНДР потребовала заменить Помпео на переговорахNews.ru 03:59
Министерство иностранных дел Северной Кореи потребовало, чтобы в числе участников переговоров по денуклеаризации полуострова не было госсекретаря США Майка Помпео.
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Политика
Зеленский опередил Порошенко во всех возрастных категориях
Ранее Зеленский допустил роспуск Рады. Выборы президента прошли на Украине 31 марта.
Обновлено в 04:52
Авто
Новый Subaru Outback получил турбомотор и большой планшет
Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:38
Политика
Путин обсудит с Воробьевым и Дитрихом транспортные развязки в Химках
Д.Песков напомнил, что в конце прошлой недели во время посещения НПО "Энергомаш" президент пообещал разобраться с этим вопросом сотрудникам предприятия, которые пожаловались на недостатки транспортной инфраструктуры между старыми и новыми Химками, из-за которых два района фактически разделены.
Обновлено в 05:02
Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину.
Обновлено в 05:28
Футбол
Семак: «„Зенит“ вниз таблицы не смотрит. Догонять всегда проще»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча с «Краснодаром» в рамках 24-го тура чемпионата России отметил психологическое давление на команду из-за плотности в турнирной таблице.
Обновлено в 04:41
Футбол
«Аякс» хочет продлить контракт с тренером тен Хагом до 2024 года
Действующее соглашение 49-летнего голландского специалиста рассчитано до лета 2020 года. «Аякс» предложит тен Хагу контракт до 2024-го.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией
По словам Турчинова, ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ) следует отнести к террористическим организациям, директора ФСБ Александра Бортникова внести как террориста в базу Интерпола, а Россию признать страной, распространяющей терроризм, сообщает пресс-служба СНБО.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Новосибирской области завели дело из-за травли ребенка с ВИЧ
Следователи возбудили уголовное дело о неприкосновенности частной жизни по факту нарушения прав ребенка с ВИЧ и его семьи, которую выживают из города, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Умерла актриса из сериала «Кадетство» Ирина Цывина
Скончалась известная российская актриса Ирина Цывина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подругу артистки Ксению Хаирову.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Сбившему курсанта МЧС воронежцу предъявили обвинение
Сотрудники регуправления Следственного комитета (СКР) предъявили обвинение 45-летнему водителю Mercedes, сбившему в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено в 04:12
Гаджеты
Список мониторов NVIDIA G-Sync Compatible пополнят ещё семь моделей
Gigabyte Aorus AD27QD Напомним, что обозначение G-Sync Compatible компания NVIDIA присваивает мониторам, которые поддерживают технологию Adaptive Sync (также известна как AMD FreeSync) и были протестированы самой компанией на соответствие её собственным стандартам технологии G-Sync.
Обновлено в 01:36
Происшествия
На железнодорожной станции под Воронежем нашли бомбу
По данным издания, взрывное устройство нашли рабочие пропарочного парка, оно было закреплено под вагоном со стальными заготовками.
Обновлено в 05:40
Политика
Госдума приняла повышающий пенсии ветеранам войны закон
На пленарном заседании депутаты Государственной думы России утвердили правительственный закон, вносящий изменения в систему расчета доплат к пенсионным выплатам ветеранам Великой Отечественной войны, что позволит увеличить пенсии ветеранам-участникам войны в среднем на 9,5 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 04:56
Футбол
Челси – Славия Прага. Александр Шмурнов: «снова поставлю на Челси»
Прогноз Александра Шмурнова: Забив мяч на последних минутах игры в Праге, Челси по сути обеспечил себе путёвку в полуфинал, а, главное, доказал, что настроен идти в Лиге Европы до конца.
Обновлено вчера в 21:02
Футбол
Роналду настроен покинуть «Ювентус» из-за вылета из Лиги чемпионов
Португальский форвард Криштиану Роналду рассматривает вариант с уходом из туринского "Ювентуса" по завершении следующего сезона, информирует Sport.es.
Обновлено в 05:34
Спорт
Жена Кокорина: ребята за обычную драку сидят уже полгода
Жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова высказала опасения, что ее мужу, а также Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому могут дать реальный срок.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море
Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Петербурге оперативники пришли с проверкой в Большой театр кукол
В Северной столице в здании Большого театра кукол на улице Некрасова проводятся оперативные мероприятия.
Обновлено в 04:21
Происшествия
На Тайване произошло сильное землетрясение
Обновлено в 02:09
Армия и оружие
Россия отправит на металлолом два атомных крейсера
Россия, испытывая острый дефицит в кораблях дальней морской зоны, отправляет в утиль сразу два атомных крейсера проекта 1144 "Орлан" и пять атомных подлодок.
Обновлено в 05:10
Путешествия
Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Происшествия
В московском офисе информагентства «Росбалт» проходят обыски
Следователи совместно с сотрудниками полиции проводят обыски в московском офис информационного агентства «Росбалт», сообщили 18 апреля в редакции издания.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»
Бывший боксер Брэдли Уэлш, сыгравший в фильме «На игле-2», был убит в Эдинбурге, сообщают Би-би-си и The Scotsman.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора
На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.
Обновлено в 03:14
Общество
Минкультуры не планировало собирать бюджетные средства на Нотр-Дам
"Не призывал министр [Владимир Мединский] собирать деньги, тем более не обещал перевести в Париж бюджетные средства в ущерб нашим собственным объектам культурного наследия", - процитировали Манилову в четверг ТАСС в пресс-службе Минкультуры.
Обновлено в 02:30
Политика
Путин встретится с президентом Эстонии в четверг
Российский президент Владимир Путин проведет встречу с коллегой из Эстонии Керсти Кальюлайд в четверг, 18 апреля.
Обновлено вчера в 08:10
Футбол
Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Исход противостояния с «Тоттенхэмом» в четвертьфинале Лиги чемпионов прокомментировал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Обновлено вчера в 19:26
Авто
Рассекречен компактный кроссовер Lincoln Corsair
В преддверии автосалона в Нью-Йорке Lincoln в рамках специального мероприятия представил свой новый кроссовер Corsair, который станет самым маленьким SUV бренда и сменит модель MKC.
Обновлено вчера в 03:18