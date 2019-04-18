КНДР потребовала заменить Помпео на переговорахNews.ru 03:59

Министерство иностранных дел Северной Кореи потребовало, чтобы в числе участников переговоров по денуклеаризации полуострова не было госсекретаря США Майка Помпео.

Политика Зеленский опередил Порошенко во всех возрастных категориях Ранее Зеленский допустил роспуск Рады. Выборы президента прошли на Украине 31 марта.

Авто Новый Subaru Outback получил турбомотор и большой планшет Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.

Политика Путин обсудит с Воробьевым и Дитрихом транспортные развязки в Химках Д.Песков напомнил, что в конце прошлой недели во время посещения НПО "Энергомаш" президент пообещал разобраться с этим вопросом сотрудникам предприятия, которые пожаловались на недостатки транспортной инфраструктуры между старыми и новыми Химками, из-за которых два района фактически разделены.

Политика Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину.

Футбол Семак: «„Зенит“ вниз таблицы не смотрит. Догонять всегда проще» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча с «Краснодаром» в рамках 24-го тура чемпионата России отметил психологическое давление на команду из-за плотности в турнирной таблице.

Футбол «Аякс» хочет продлить контракт с тренером тен Хагом до 2024 года Действующее соглашение 49-летнего голландского специалиста рассчитано до лета 2020 года. «Аякс» предложит тен Хагу контракт до 2024-го.

Армия и оружие Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией По словам Турчинова, ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ) следует отнести к террористическим организациям, директора ФСБ Александра Бортникова внести как террориста в базу Интерпола, а Россию признать страной, распространяющей терроризм, сообщает пресс-служба СНБО.

Происшествия В Новосибирской области завели дело из-за травли ребенка с ВИЧ Следователи возбудили уголовное дело о неприкосновенности частной жизни по факту нарушения прав ребенка с ВИЧ и его семьи, которую выживают из города, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Новосибирской области.

Шоу-бизнес Умерла актриса из сериала «Кадетство» Ирина Цывина Скончалась известная российская актриса Ирина Цывина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подругу артистки Ксению Хаирову.

Происшествия Сбившему курсанта МЧС воронежцу предъявили обвинение Сотрудники регуправления Следственного комитета (СКР) предъявили обвинение 45-летнему водителю Mercedes, сбившему в Воронеже курсанта МЧС.

Гаджеты Список мониторов NVIDIA G-Sync Compatible пополнят ещё семь моделей Gigabyte Aorus AD27QD Напомним, что обозначение G-Sync Compatible компания NVIDIA присваивает мониторам, которые поддерживают технологию Adaptive Sync (также известна как AMD FreeSync) и были протестированы самой компанией на соответствие её собственным стандартам технологии G-Sync.

Происшествия На железнодорожной станции под Воронежем нашли бомбу По данным издания, взрывное устройство нашли рабочие пропарочного парка, оно было закреплено под вагоном со стальными заготовками.

Политика Госдума приняла повышающий пенсии ветеранам войны закон На пленарном заседании депутаты Государственной думы России утвердили правительственный закон, вносящий изменения в систему расчета доплат к пенсионным выплатам ветеранам Великой Отечественной войны, что позволит увеличить пенсии ветеранам-участникам войны в среднем на 9,5 тысяч рублей в месяц.

Футбол Челси – Славия Прага. Александр Шмурнов: «снова поставлю на Челси» Прогноз Александра Шмурнова: Забив мяч на последних минутах игры в Праге, Челси по сути обеспечил себе путёвку в полуфинал, а, главное, доказал, что настроен идти в Лиге Европы до конца.

Футбол Роналду настроен покинуть «Ювентус» из-за вылета из Лиги чемпионов Португальский форвард Криштиану Роналду рассматривает вариант с уходом из туринского "Ювентуса" по завершении следующего сезона, информирует Sport.es.

Спорт Жена Кокорина: ребята за обычную драку сидят уже полгода Жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова высказала опасения, что ее мужу, а также Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому могут дать реальный срок.

Армия и оружие Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.

Происшествия В Петербурге оперативники пришли с проверкой в Большой театр кукол В Северной столице в здании Большого театра кукол на улице Некрасова проводятся оперативные мероприятия.

Армия и оружие Россия отправит на металлолом два атомных крейсера Россия, испытывая острый дефицит в кораблях дальней морской зоны, отправляет в утиль сразу два атомных крейсера проекта 1144 "Орлан" и пять атомных подлодок.

Путешествия Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.

Происшествия В московском офисе информагентства «Росбалт» проходят обыски Следователи совместно с сотрудниками полиции проводят обыски в московском офис информационного агентства «Росбалт», сообщили 18 апреля в редакции издания.

Происшествия В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2» Бывший боксер Брэдли Уэлш, сыгравший в фильме «На игле-2», был убит в Эдинбурге, сообщают Би-би-си и The Scotsman.

Происшествия В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.

Общество Минкультуры не планировало собирать бюджетные средства на Нотр-Дам "Не призывал министр [Владимир Мединский] собирать деньги, тем более не обещал перевести в Париж бюджетные средства в ущерб нашим собственным объектам культурного наследия", - процитировали Манилову в четверг ТАСС в пресс-службе Минкультуры.

Политика Путин встретится с президентом Эстонии в четверг Российский президент Владимир Путин проведет встречу с коллегой из Эстонии Керсти Кальюлайд в четверг, 18 апреля.