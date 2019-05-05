Армия и оружие

КНДР подтвердила проведение ракетных испытанийРоссийская газета вчера в 19:58

Северная Корея подтвердила состоявшиеся накануне ракетные запуски. Сообщается, что пуски были совершены для оценки и проверки эксплуатационных свойств, а также точности ударных характеристик некоторых вооружений. Это был первый старт после прекращения КНДР своих ракетных испытаний в 2017 году.
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КНДР подтвердила проведение стрельб из дальнобойных реактивных орудий

Коммерсантъвчера в 19:24

Пхеньян назвал цель ракетных запусков

РБКвчера в 18:10

КНДР подтвердила проведение стрельб из дальнобойных реактивных орудий

ТАССвчера в 17:31

В КНДР подтвердили проведение ракетных пусков

RT на русскомвчера в 18:02

КНДР подтвердила запуск ракет

Газета.Ruвчера в 17:50

Пхеньян подтвердил ракетные запуски с восточного побережья страны в минувшую субботу

Эхо Москвывчера в 19:06

КНДР назвала цель ракетных испытаний

РИА Новостивчера в 17:30
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Происшествия

При нападении бандитов на группу военных погиб венесуэльский генерал

В результате нападения бандитов в венесуэльском штате Арагуа погиб генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии, а также трое военнослужащих и двое полицейских.
Обновлено вчера в 21:33
Общество

В Вашингтоне прошла акция «Бессмертный полк»

Среди участников акции были сотрудники российского посольства в Вашингтоне, в том числе посол Анатолий Антонов, который уже во второй раз прошел в составе "Бессмертного полка"
Обновлено вчера в 20:24
Футбол

«Зенит» в пятый раз в истории стал чемпионом России

Обновлено вчера в 14:15
Политика

Американский адмирал предложил запретить россиянам въезд в США

Адмирал армии США, бывший командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис призвал ввести новые санкции против России вплоть до полного запрета на въезд россиян в Соединенные Штаты.
Обновлено в 00:01
Здоровье

Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы

Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено вчера в 09:16
Авто

Опубликованы снимки таинственного внедорожника УАЗ-3172

Журнал «За рулем» решил напомнить об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 03:16
Общество

Госслужащую уволили за съемки в порнофильмах

В Аргентине сотрудницу департамента Ла-Плата Соню Пеллиццари уволили за то, что она продавала в интернете эротические снимки и порноролики со своим участием, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 14:03
Армия и оружие

Слова Коломойского о войне в Донбассе вызвали удивление в Киеве

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал слова опального украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что в Донбассе идёт гражданская война и украинцы воюют друг с другом.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Шоу-бизнес

Мадонна заявила, что стала жертвой эйджизма

Обновлено вчера в 17:17
Наука

Физики заставили антиматерию показать волновые свойства

Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

Из съехавшего в реку во Флориде Boeing 737 извлекли бортовой самописец

Обновлено вчера в 19:49
Шоу-бизнес

Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу

Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено вчера в 04:58
Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено 03 мая в 07:01
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика

Новые правила снятия наличных с банковских карт

Новые правила, ограничивающие обналичивание денег с банковских карт, вступают в силу в России летом 2019 года, сообщает DEITA.
Обновлено 03 мая в 00:25
Политика

В Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев

Русских и украинцев объединяют культура, вера и язык, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:02
Единоборства

Шлеменко одержал победу над Андраде на турнире RCC 6

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одолел бразильца Вискарди Андраде на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.
Обновлено вчера в 13:50
Авто

Названы самые продаваемые отечественные автомобили с пробегом

Обновлено вчера в 15:10
Футбол

«Барселона» уступила «Сельте» в матче Примеры

«Барселона» на выезде потерпела поражение от «Сельты» в 36-м туре матча испанской футбольной Примеры.
Обновлено вчера в 17:53
Единоборства

Альварес и Джейкобс устроили потасовку на взвешивании

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF Дэниел Джейкобс чуть не подрались на церемонии взвешивания перед поединком, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 05:23
Происшествия

Хабаровск окутал дым от лесных пожаров

Дым от лесных пожаров в Амурском районе Хабаровского края с ночи воскресенья окутал Хабаровск, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:46
Единоборства

Тяжеловес Бетербиев защитил титул чемпиона IBF

Во время вечера бокса, который прошел в Стоктоне, штат Калифорния, российский боксер Артур Бетербиев защитил титул чемпиона IBF в тяжелом весе.
Обновлено в 00:10
Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Обновлено вчера в 19:22
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве пяти человек в Челябинской области

Обновлено вчера в 12:16
Хоккей

Дубль Хертла помог «Сан-Хосе» обыграть «Колорадо»

"Сан-Хосе" обыграл "Колорадо" (2:1) в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:36
Космос

Сибирские ученые обнаружили жизнь на Венере

Ревизия результатов телевизионных экспериментов, которая была начата около 10 лет назад в ИКИ РАН одним из авторов статьи Леонидом Ксанфомалити, показала, что советские ученые, получившие данные с поверхности Венеры, не были готовы в свое время к восприятию и осмыслению качественно новой информации о планетах и других телах Солнечной системы.
Обновлено вчера в 03:00
Политика

Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России

Крымчане определили свое будущее в составе России исходя из своих интересов, на сегодня полуостров полностью интегрировался как российский регион, заявил представитель американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру

По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено вчера в 15:49
Политика

Вице-канцлер Германии решил защищать Прибалтику и Польшу от России

Вице-канцлер и бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль решил защищать Прибалтику и Польшу от России, для чего предложил создать специальный фонд.
Обновлено вчера в 22:13
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